Secondo quanto scritto dal giornalista Paolo Ziliani sul social X, nella gara fra Pisa e Juventus vinta dai bianconeri per 0 a 2 mancherebbe un clamoroso calcio di rigore per i padroni di casa.

Juventus, Ziliani duro coi bianconeri: 'Si tace sul clamoroso rigore non concesso da Maresca al Pisa sullo 0 a 0'

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X attaccando la Juventus per un episodio arbitrale passato in sordina nel match vinto per 2 a 0 dai bianconeri contro il Pisa: "Juventus a -1 dalla vetta", "Spalletti in zona scudetto".

L'informazione un tanto al chilo dei media che dimenticano partite in meno giocate da Inter, Milan e Napoli. Pur di vendere una copia in più i giornali sportivi non hanno esitato ieri a celebrare un fasullo -1 in classifica diventato -4 il giorno dopo. Il tutto tacendo sul clamoroso rigore negato da Maresca al Pisa, sullo 0-0".

Ziliani ha poi evidenziato come, al termine della diciassettesima giornata di campionato, peraltro non ancora completamente conclusa in attesa della gara tra Roma e Genoa, siano emerse a suo avviso due considerazioni di fondo destinate a non trovare ampio spazio nel dibattito mediatico nazionale. In primo luogo, Ziliani ha sottolineato una diffusa tendenza dell’informazione sportiva italiana a trattare il pubblico come un insieme di spettatori facilmente suggestionabili, ai quali sarebbe possibile proporre ricostruzioni forzate o imprecise pur di alimentare vendite e audience.

In secondo luogo, il giornalista ha osservato come l’arbitro Maresca, originario di Napoli e noto per aver in passato manifestato, insieme al collega Guida, la volontà di non dirigere incontri del Napoli per timori legati alla propria sicurezza personale e familiare, possa ora muoversi senza particolari apprensioni non solo nella sua città d’origine, ma anche a Torino, soprattutto dopo aver diretto la gara Pisa-Juventus, conclusasi con la vittoria dei bianconeri per 2-0.

Ziliani ha quindi richiamato l’attenzione sulla narrazione emersa all’indomani del successo juventino a Pisa, rilevando come i principali quotidiani sportivi abbiano colto l’occasione per presentare la Juventus come seconda forza del campionato, a una sola lunghezza dall’Inter, rilanciando così l’idea di una squadra pienamente rientrata nella corsa al titolo.

Una rappresentazione che, secondo il giornalista, risponderebbe più a esigenze narrative ed editoriali che a una reale e oggettiva analisi del contesto sportivo.

Juventus, una risalita evidente

Eppure, al netto delle parole di Ziliani, bisogna riconoscere come la Juventus abbia risalito nettamente la china in classifica, infilando 7 risultati su 8 fra campionato e Champions League. La formazione bianconera evidentemente sta usufruendo della cura Spalletti, che da quando arrivato a Torino ha regalato nuova stabilità e fiducia ai calciatori.