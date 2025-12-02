Secondo quanto scritto dal giornalista Paolo Ziliani su X, i prossimi tre scontri diretti di alta classifica della Juventus in campionato, rispettivamente contro Napoli, Bologna e Roma, potrebbero decidere il destino della formazione bianconera.

Ziliani: 'Se perde i prossimi tre scontri diretti rischia di scendere nell'interno'

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato alla Juventus e alle prossime partite che attenderanno i bianconeri in campionato: "I 20 giorni che decideranno i destini della Juve: tre scontri diretti che in caso di flop rischiano di spedire Madama all'inferno.

Fra le squadre di alta classifica i bianconeri sono quelli con la peggiore media punti nei big match: uno a partita. Se dal trittico che l'attende la Juve dovesse uscire in malo modo, anche la speranza di un piazzamento fra i primi quattro subirebbe un duro colpo".

Ziliani ha proseguito analizzando la situazione della Juventus, attualmente settima in classifica e distante cinque punti dalla vetta, oltre che in ritardo rispetto a Como e Bologna. Secondo la sua valutazione, il ciclo di tre partite che attende la formazione bianconera rappresenta un passaggio di fondamentale importanza: prima la trasferta a Napoli, poi quella a Bologna, per concludere il 21 dicembre con la sfida interna contro la Roma all’Allianz Stadium.

Ziliani ha sottolineato come il livello di difficoltà di questo trittico non sia determinato soltanto dalla classifica, ma soprattutto dal rendimento della Juve negli scontri diretti. Come da lui già documentato in un precedente approfondimento, il club bianconero risulta infatti il peggiore tra le big per media punti nei confronti diretti: un punto di media a partita, dato nettamente inferiore a quello del Milan (2,42) e comunque insufficiente se confrontato con quelli delle altre concorrenti, dall’1,66 del Napoli all’1,2 di Inter e Roma.

A suo giudizio, quindi, la sequenza Napoli–Bologna–Roma sarà determinante per definire il destino della Juventus in quella che egli considera l’ennesima stagione deludente.

Ziliani ritiene che, qualora la squadra dovesse raccogliere un bottino esiguo – incluso un totale di tre punti frutto di altrettanti pareggi, risultati che sul piano sportivo non sarebbero neppure negativi – si troverebbe in una posizione di classifica estremamente complessa, con possibili ripercussioni sull’intero prosieguo della stagione.

Juve, i tifosi rispondono a Ziliani: 'Gli scontri diretti stanno perdendo di importanza'

Le parole di Ziliani hanno acceso la discussione sul web: "Credo che finora l'importanza degli scontri diretti è stata ridimensionata dalla capacità di fare punti con le piccole. Se il Milan, che ha battuto tutte le big, ha solo un punto più dell'Inter che ne ha vinto solo uno un significato ci sarà", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "La Juve farà (purtroppo) sette punti in queste tre partite, ma non è detto non ne faccia nove. Sicuri i tte al Maradona e non è scaramanzia".