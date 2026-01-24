Il Mendizorrotza si prepara a ospitare una delle partite più attese della ventunesima giornata della Liga: domenica 25 gennaio alle 21:00, l’Alaves incrocia i tacchetti con il Real Betis in un duello che promette scintille tra due formazioni in cerca di punti pesanti per le rispettive zone di classifica.

Gli andalusi arrivano in terra basca consapevoli di una leggera preferenza da parte dei bookmaker, ma l’arroccato fortino di casa ha spesso regalato sorprese. Il "Babazorros" ospita i verdiblancos in una sfida in cui peseranno le giocate dei protagonisti a centrocampo, come Carles Aleñá per l’Alaves e la freschezza di Aitor Ruibal per il Betis.

Entrambe puntano a sfruttare questo snodo di metà stagione per consolidare ambizioni europee o mettere fieno in cascina in zona salvezza.

Le probabili formazioni di Alaves-Real Betis

Il tecnico dell’Alavés opta probabilmente per un 4-1-4-1 molto compatto tra le mura amiche: Antonio Sivera tra i pali, protetto da Jonny Otto, Tenaglia, Jon Pacheco e Victor Parada. Davanti alla difesa agirà Antonio Blanco, mentre la batteria centrale sarà composta da Carlos Vicente, Jon Guridi, Pablo Ibanez e Carles Aleñá a supporto dell’unica punta Toni Martínez.

Il Real Betis, che dovrebbe presentarsi con un 4-3-3 pensato per sfruttare la qualità sulle fasce, schiera Pau Lopez in porta; Angel Ortiz, Diego Llorente, Valentin Gomez e Ricardo Rodriguez a formare la linea difensiva.

In mediana spazio a Sergi Altimira, Pablo Fornals e Nelson Deossa, mentre in avanti toccherà a Pablo García, Ezequiel Ávila e Aitor Ruibal provare a sfondare il muro basco.

Quote equilibrate: Betis leggermente avanti secondo i bookies

Lo scontro si presenta apertissimo anche per i bookmaker: William Hill quota la vittoria interna dell’Alaves a 2.80, il pareggio a 3.00 e il colpo esterno del Betis a 2.62.

Quote simili anche su Bet365, dove il successo dei padroni di casa è bancato a 2.75, la 'X' sempre a 3.00 e il blitz andaluso a 2.70.

Lo scenario suggerisce che ci si attende una partita tirata, dove ogni episodio potrebbe decidere la bilancia del risultato: minima la forbice tra le quote, segno della sostanziale parità nei valori in campo ma con quella leggera inclinazione nei confronti degli ospiti.

Le statistiche chiave: la classe di Aleñá, l’estro di Vicente, la solidità di Ruibal

Carles Aleñá è il direttore d’orchestra nell’Alaves, uomo da palleggio e imbucate decisive: nelle 20 partite stagionali di Liga (13 da titolare) ha totalizzato 1.126 minuti, realizzando 3 assist e completando 496 passaggi, 15 dei quali chiave per la manovra offensiva dei baschi.

Il catalano, vestito da regista e incursore, non ha ancora trovato la via del gol, ma la sua presenza a centrocampo si traduce in equilibrio tattico e pulizia nelle uscite, come dimostrano anche i 21 tackle e i 5 palloni intercettati.

In avanti, fari puntati anche su Toni Martínez: con 19 presenze raccolte e 3 gol messi a segno, ha dimostrato capacità di tenere alta la squadra (115 duelli vinti su 236), e una propensione a partecipare alla manovra offensiva non solo con la figura del bomber ma anche con un assist fornito ai compagni, oltre a farsi trovare spesso in area (32 tiri totali, 11 nello specchio).

Ma la sorpresa della stagione in casa Alaves risponde al nome di Carlos Vicente: a 26 anni, il centrocampista cresciuto a Saragozza ha trovato già 4 reti in 20 apparizioni (10 da titolare), mostrando spunti da dribblomane (11 dribbling riusciti su 36 tentativi) e una verve da calciatore totale, come testimoniato dagli 88 duelli vinti e 39 falli subiti, numeri da vera spina nel fianco per le difese avversarie.

Passando ai verdiblancos, il dato più solido arriva da Aitor Ruibal, spesso uomo-ovunque nello scacchiere Betico. In 16 presenze, gran parte da titolare (10), si è segnalato per la frequenza sottoporta (4 gol, 1 assist) e una presenza costante a metà tra interdizione e ripartenze: i 332 passaggi completati e 14 occasioni chiave create raccontano la sua doppia anima di cursore e regista laterale. Non manca il sacrificio difensivo (17 tackle e 10 intercetti).

Il giovane Pablo García, classe 2006, rappresenta il futuro già presente a Siviglia: 12 apparizioni, prevalentemente dalla panchina, e una personalità che spicca per generosità (9 tackle, 4 intercetti) e dinamismo (5 dribbling riusciti su 15 tentativi).

L’esperienza di Ezequiel Ávila, con 8 gettoni raccolti, rimane invece ancora in cerca del primo gol stagionale, ma la sua presenza è spesso sinonimo di pericolosità e lotta continua nelle retrovie avversarie (19 duelli ingaggiati, 4 cartellini gialli subiti).