Il Milan di Massimiliano Allegri continua la sua corsa ai vertici della classifica e manda un segnale forte al campionato imponendosi sul campo del Como con un netto 1-3. Una vittoria pesante, non solo per il punteggio, ma per il modo in cui è maturata: a prendersi la scena è stato Adrien Rabiot, autore di una doppietta che ha indirizzato la gara e certificato lo stato di grazia del centrocampista francese. Una prestazione che racconta molto più di una semplice partita, perché affonda le sue radici in un rapporto tecnico e umano nato anni fa a Torino e oggi rifiorito sotto il cielo rossonero.

Un legame nato a Torino e ritrovato a Milano

Il binomio Allegri-Rabiot non è una novità, ma una storia che affonda le sue basi nell’esperienza condivisa alla Juventus. È lì che il tecnico toscano e il centrocampista francese hanno iniziato a conoscersi davvero, costruendo un rapporto fatto di fiducia, responsabilità e crescita reciproca. A Torino, Allegri ha saputo aspettare Rabiot, difenderlo nei momenti difficili e valorizzarne le qualità atletiche e tecniche, trasformandolo progressivamente in un centrocampista dominante. Proprio quel legame è stato decisivo la scorsa estate, quando il Milan si è fatto trovare pronto ad affondare il colpo nel momento più delicato della carriera recente del francese.

Dopo la rottura con il Marsiglia, culminata nella furibonda lite con Rowe che ha portato alla messa fuori rosa di entrambi, Rabiot si è ritrovato improvvisamente ai margini. In quel contesto, la presenza di Allegri è stata determinante: la società rossonera è riuscita a inserirsi con decisione, forte della stima e del rapporto preesistente tra allenatore e giocatore.

Rabiot trascina il Milan: Como al tappeto e secondo posto

Oggi quel feeling sta producendo risultati concreti. In maglia rossonera, Rabiot sta ritrovando quella gamba, quella continuità e quella incisività che avevano caratterizzato soprattutto le sue ultime due stagioni alla Juventus. Anche contro il Como, il francese è stato protagonista assoluto di una prestazione maiuscola: inserimenti puntuali, dominio fisico a centrocampo e due gol pesantissimi che hanno spianato la strada al successo del Milan.

Tre punti d’acciaio, conquistati su un campo tutt’altro che semplice, che consentono agli uomini di Allegri di issarsi al secondo posto in classifica. Una posizione che oggi rende il Milan la squadra più accreditata per restare alle spalle dell’Inter capolista.