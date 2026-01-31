Sfida da testacoda quella che andrà in scena sabato 31 gennaio alle 18:30 al Volksparkstadion di Amburgo: l'Amburgo torna ad affrontare la corazzata Bayern Monaco nel ventesimo turno di Bundesliga 2025/26, in una partita che mette di fronte la freschezza e l'entusiasmo dei nord tedeschi alla consolidata potenza dei bavaresi. Il Volksparkstadion, una delle case più calde della Germania calcistica, accenderà i riflettori su una gara in cui gli uomini di casa cercano punti salvezza, mentre i giganti di Monaco inseguono un altro titolo nazionale.

Le probabili formazioni di Amburgo-Bayern Monaco

L'Amburgo dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 formato da Heuer Fernandes tra i pali, Capaldo e Muheim sulle corsie esterne della difesa con Vuskovic e Torunarigha centrali. Vieira e Remberg agiranno da diga davanti alla retroguardia, mentre la linea a tre dietro l'unica punta sarà composta da Jatta, Koenigsdoerffer e Røssing, con Damion Downs incaricato di guidare l'attacco.

Anche il Bayern Monaco del tecnico tedesco si affiderà al 4-2-3-1: Urbig in porta, linea difensiva formata da Davies, Tah, Min-Jae Kim e Ito, Pavlovic e Goretzka in mezzo al campo. Olise, Karl e Díaz supporteranno il ruolo di trequartisti alle spalle dell'implacabile bomber Harry Kane.

Quote: Bayern Monaco largamente favorito per questa trasferta

I bookmaker non lasciano molti dubbi sull'esito di questa sfida: William Hill quota la vittoria interna dell'Amburgo a 8.00, il pareggio a 5.80 e il successo esterno del Bayern Monaco a 1.29. Anche Bet365 si mantiene sulle stesse linee, offrendo la vittoria casalinga a 8.00, la “X” a 6.50 e il colpo esterno dei bavaresi a 1.28.

Il Bayern Monaco, da sempre soprannominato “i Roten”, parte dunque da netto favorito in questa trasferta in terra anseatica, complici anche i numeri individuali dei suoi top player e la profondità di rosa rispetto ai rivali dell'Amburgo.

I protagonisti sul rettangolo verde: statistiche e uomini chiave

L’Amburgo punterà sulla freschezza dei suoi giovani per sorprendere la difesa bavarese.

Alexander Røssing, attaccante norvegese classe 2007 che ha già avuto modo di scendere in campo 11 volte (5 da titolare) in campionato, è chiamato a dare quel guizzo in più sulla trequarti: ha totalizzato finora 332 minuti, firmando un assist e mostrando buona intraprendenza nei dribbling (6 riusciti su 16 tentati). La sua capacità di superare l’uomo e di rendersi utile anche in fase difensiva (9 tackle, 1 blocco difensivo) lo rendono una risorsa preziosa nonostante la giovane età. La tenacia non manca, come dimostrano i 63 duelli ingaggiati, anche se la percentuale di successo resta da migliorare (23 vinti).

Al centro dell’attacco dell’Amburgo agirà Damion Downs: il 21enne tedesco ha fin qui collezionato 3 presenze da titolare, accumulando 226 minuti ma senza essere ancora riuscito ad andare a segno.

Ha provato il tiro 3 volte (di cui 2 nello specchio) e dato due passaggi chiave, ma soprattutto si è battuto (ben 22 duelli ingaggiati), mostrando di sapersi rendere utile anche nel gioco di sponda nonostante debba ancora affinare la mira sotto porta. Completa il trio dei giocatori da osservare Bakery Jatta, l'esterno gambiano: 378 minuti spalmati in 6 gare, con 2 dribbling riusciti su 4 tentati, oltre a una costante alternanza tra fase offensiva e ripiegamenti difensivi (6 tackle, 4 intercetti, 1 blocco).

Sull'altra sponda, la vastità del potenziale offensivo dei Roten parla chiaro: Michael Olise, arrivato a quota 10 gol e 14 assist in 19 presenze (15 da titolare), è ormai uno dei mattatori del centrocampo offensivo bavarese; la sua capacità di creare occasioni è attestata dalle 51 palle chiave servite e dai 38 dribbling vincenti (su ben 89 tentati), un motorino instancabile a cui si aggiunge la pericolosità nei tiri (44 tentati, 34 nello specchio).

Luis Diaz non è da meno: in 18 presenze ha già inciso con 9 gol e altrettanti assist, mostrando grande varietà di gioco con 73 dribbling tentati (34 riusciti), oltre a una costanza notevole nel vincere duelli (74 su 177 complessivi).

Ma il terminale principale resta, senza sorprese, Harry Kane: in 19 presenze il bomber inglese ha segnato 21 reti, con una media impressionante di oltre un gol a partita. Kane non è solo finalizzatore ma anche uomo squadra, grazie ai 4 assist forniti e a una presenza costante nel gioco (494 passaggi complessivi e 24 occasioni create). Colpisce la sua precisione: 41 tiri in porta su 53 complessivi, 19 dribbling vinti e 6 rigori realizzati su altrettanti tentativi. In una partita dal profumo di grande classica, la leadership e il fiuto del gol dell'ex Tottenham rappresentano l’arma principale su cui i bavaresi puntano per espugnare Amburgo ancora una volta.