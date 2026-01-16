Il palcoscenico dello Stade Raymond-Kopa è pronto ad accendersi sabato 17 gennaio alle 21:05, quando l’Angers aprirà le porte al Marsiglia per la diciottesima giornata della Ligue 1 2025/26. Un appuntamento in notturna nella Loira in cui i padroni di casa cercheranno di sovvertire i pronostici contro l’OM, da sempre una delle piazze più calde e blasonate del campionato francese.

Le probabili formazioni di Angers-Marsiglia

L’Angers si affida al collaudato 4-2-3-1, con Melvin Zinga tra i pali; difesa composta da Arcus, Bamba, Lefort e Hanin. In mediana il duo formato da Haris Belkebla e Marius Courcoul farà da schermo, mentre Belkhdim agirà sulla trequarti supportato da Mouton e Sbai.

In avanti, a guidare l’attacco, spazio al giovane Cherif.

Marsiglia risponde con un 3-4-3 di spiccata impronta offensiva: Rulli tra i pali, linea difensiva affidata a Pavard, Egan-Riley e Medina. Sulle fasce Emerson e Timothy Weah, in mezzo muscoli e geometrie con Hoejbjerg e Kondogbia. Il tridente di lusso vede Greenwood e Paixao ad assistere Aubameyang, chiamato a fare la voce grossa d’area.

Quote: OM nettamente favorito ad Angers secondo i bookmaker

I bookmaker sono concordi nell’indicare il Marsiglia largamente favorito per i tre punti.

William Hill quota la vittoria dell’Angers a 5.00, il pareggio a 3.75 e il successo dell’OM a 1.60. Quote molto simili anche da Bet365, che rilancia la vittoria casalinga a 5.75, il pari a 4.00 e il successo dei marsigliesi sempre a 1.60. Un chiaro segnale di come, sulla carta, la truppa di Marsiglia abbia tutte le carte in regola per recitare il ruolo di protagonista in trasferta.

Le statistiche dei protagonisti attesi: Greenwood, Aubameyang e i giovani Angers

Nell’allineamento delle stelle di questa Angers-Marsiglia meritano la ribalta alcuni uomini chiave, tra sorpresa e conferma.

In casa OM, il talento di Mason Greenwood si sta definitivamente sbocciando anche sui campi transalpini: 16 presenze, 11 reti già realizzate in campionato e 3 assist. L’inglese viaggia con una media tiri notevole (42 tentativi, 25 nello specchio), trentaquattro passaggi chiave e una valutazione media da top player (7.58). La sua vena realizzativa si conferma anche dal dischetto, dove ha già trasformato 4 rigori su 5 tentativi.

Accanto a lui, Pierre-Emerick Aubameyang, il veterano del gol. Il gabonese, in 15 presenze, ha messo insieme 5 gol e altrettanti assist, segno di una stagione giocata da leader offensivo e uomo-squadra vero. Con 1009 minuti all’attivo, tira spesso (25 conclusioni, 14 in porta) e partecipa al dialogo offensivo con 16 passaggi chiave, confermandosi terminale e regista avanzato nel sistema OM.

Non va trascurato l’impatto di Igor Paixao, esterno che ha già portato in dote 3 reti, 1 assist e diversi dribbling riusciti (13 su 36 tentativi), mostrando vivacità sia nello stretto che in campo aperto.

Per l’Angers, fari puntati sull’energia di Yassine Belkhdim, metronomo della mediana con 17 presenze, 2 reti e 2 assist. Belkhdim brilla anche in fase difensiva, con 42 tackle effettuati e 20 intercetti, un dato che riflette la sua presenza costante nel vivo del gioco.

Nel reparto offensivo, il ventenne Sidiki Cherif si sta ritagliando un ruolo da protagonista inatteso: 4 gol in 17 presenze, frutto di 18 tiri (12 nello specchio), mentre nelle situazioni di uno contro uno mostra personalità con 33 dribbling tentati e 11 portati a buon fine.

Più balbettante in termini realizzativi invece Amine Sbai, che pur avendo partecipato a 10 gare dal primo minuto, è fermo a zero gol ma ha fornito un assist e si è reso utile soprattutto sul piano del dinamismo (43 dribbling tentati, 17 riusciti e 13 passaggi chiave).