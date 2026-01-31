Aston Villa e Brentford si preparano ad affrontarsi per la 24ª giornata della Premier League il 1 febbraio alle 15:00, sul palcoscenico storico di Villa Park, a Birmingham. Una sfida che, per entrambe le squadre, rappresenta un crocevia importante nella corsa verso le migliori posizioni della classifica e nel desiderio di centrare i rispettivi obiettivi stagionali.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Brentford

Per il match di sabato pomeriggio il tecnico dei Villans dovrebbe affidarsi al collaudato 4-2-3-1, puntando su Ollie Watkins come terminale offensivo e la fantasia di Emiliano Buendía alle sue spalle, insieme agli inserimenti di Rogers, Sancho e Harvey Elliott.

Davanti a Emiliano Martinez si attendono Cash, Konsa, Pau Torres e Maatsen; il pacchetto di mediani vedrà Onana e lo stesso Elliott a dettare i tempi.

Brentford risponde schierando lo stesso modulo, 4-2-3-1, affidandosi in attacco all’esplosività di Igor Thiago. In porta spazio a Kelleher; in difesa Kayode, Ajer, Collins e Henry; a centrocampo Janelt e Yarmoliuk per l’equilibrio, mentre Jensen, Damsgaard e Schade agiranno alle spalle del centravanti.

Quote: Villans favoriti, ma occhio alle sorprese delle Bees

I bookmaker vedono i padroni di casa leggermente avanti nei pronostici: William Hill quota la vittoria dell’Aston Villa a 2.00, il pareggio a 3.40 e il colpo esterno di Brentford a 3.50.

Anche Bet365 si allinea, proponendo la stessa quota di 2.00 per i Villans, 3.50 per il segno X e 3.60 per il colpo dei londinesi. Un equilibrio che riflette le potenzialità di Brentford, ma anche la maggiore solidità degli uomini di Birmingham nei match interni.

Le cifre chiave: i protagonisti tra Villa Park e le Bees

In casa Aston Villa i fari sono puntati su Emiliano Buendía, già decisivo in più di una circostanza in questa stagione.

L’argentino ha disputato 21 gare (11 da titolare) accumulando 952 minuti e segnando 5 reti, oltre a fornire 2 assist. La sua intraprendenza in fase offensiva emerge dai 19 tiri tentati (7 nello specchio) e dai 18 passaggi chiave messi a referto, a conferma della sua vena creativa dietro le punte. Tanta generosità anche in ripiegamento, con ben 29 tackle riusciti.

Dietro l’attaccante c’è la novità Jadon Sancho, ancora alla ricerca del primo acuto in maglia Villa: 12 presenze (solo 3 da titolare), 374 minuti accumulati, nessun gol o assist, ma 6 dribbling riusciti su 14 tentativi. Col suo estro, i Villans sperano di vedere presto fiammate decisivi dalla fascia.

L’uomo più atteso davanti resta però Ollie Watkins, con 8 gol in 23 apparizioni affiancati da un assist.

Il bomber inglese vanta anche 21 tiri nello specchio della porta su 34 totali e 19 dribbling completati su 40, testimoniando una stagione di costante pericolo per le difese avversarie.

Sul fronte Bees, Mathias Jensen è il metronomo del centrocampo: 21 gare, 2 segnature e il maggior numero di passaggi tentati (468) fra i compagni, a cui aggiunge 14 passaggi chiave e 20 tackle.

La fantasia di Kevin Schade, con 6 reti e 3 assist in 22 apparizioni, è completata da una sorprendente propensione al duello (137 vinti sui 296 totali): capace di inserirsi tra le linee e spesso terminale dei cross, è uno dei riferimenti principali per la manovra offensiva di Brentford.

Impossibile non citare il grande protagonista offensivo, Igor Thiago, decisivo già 16 volte sotto porta in 23 presenze (22 da titolare).

Il brasiliano è uno dei più continui del reparto avanzato con 46 conclusioni totali, di cui 31 nello specchio. Oltre al gol sa dialogare: il dato sui 12 passaggi chiave e un assist certifica il suo ruolo poliedrico, mentre i 107 duelli vinti su 282 confermano anche una spiccata fisicità.