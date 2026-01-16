La Premier League accende i riflettori su Villa Park per la ventiduesima giornata: domenica 18 gennaio, ore 17:30, i padroni di casa dell’Aston Villa ospitano l’Everton in una sfida che promette scintille e punti pesanti per il prosieguo della stagione. Il fascino del grande calcio inglese si respira tutto nello stadio di Birmingham, dove i Villans puntano sulla solidità del gruppo e sulla spinta del pubblico amico, mentre i Toffees cercano un colpo esterno per rilanciare le proprie ambizioni.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Everton

L’Aston Villa si affida al suo classico 4-2-3-1, con Emiliano Martinez tra i pali, supportato dalla linea difensiva composta da Matty Cash, Ezri Konsa, Nilsson Lindeloef e Lucas Digne, chiamati a blindare la porta davanti a un pubblico sempre esigente.

In mediana agiscono Lamare Bogarde e Youri Tielemans, a fare da schermo e costruzione. Sulla trequarti, il talento di Jadon Sancho si unisce ai movimenti di John McGinn e Morgan Rogers, giocatori capaci di inserirsi e fare male. In avanti, i riflettori sono ovviamente per Ollie Watkins, punto di riferimento dell’attacco dei Villans.

Sull’altra sponda, l’Everton opta per il 4-3-3: Jordan Pickford difende i pali, davanti a lui Jake O’Brien, James Tarkowski, Elijah Campbell e Vitaliy Mykolenko. In mezzo al campo, Harrison Armstrong, Merlin Roehl e James Garner danno equilibrio e geometrie. Nel tridente, Dwight McNeil agirà largo, con il francese Thierno Barry a cercare profondità e Jack Grealish, cuore e tecnica, a guidare le manovre offensive dei Toffees.

Quote: Villa avanti nei pronostici dei bookmaker

I bookmaker non hanno dubbi e affidano il ruolo di favorito all’Aston Villa: William Hill quota il successo interno a 1.70, il pareggio a 3.60 e il colpo esterno dell’Everton a 4.80. Dello stesso avviso Bet365, che fissa la vittoria dei Villans a 1.67, seguita dal pari a 3.90 e dal blitz dei Toffees a 5.25.

Villa Park, dunque, rimane una roccaforte difficile da espugnare almeno secondo il termometro delle agenzie di scommesse, che spingono i padroni di casa verso i tre punti.

Statistica e uomini chiave: Rogers e Watkins per Villa, Grealish guida Everton

Morgan Rogers, giovane talento dei Villans, si candida come uomo in più nel motore: il centrocampista inglese, classe 2002, ha disputato 21 partite su 21 in questa stagione da titolare, collezionando 1870 minuti, 7 gol e 4 assist, e una media voto di 6.9.

Rogers dimostra lucidità negli ultimi metri (28 tiri totali, 17 nello specchio) e buona propensione al sacrificio con 21 tackle e 9 intercetti. Alla voce duelli spiccano gli 86 vinti su 247, e il dato sui dribbling, con 25 riusciti su 70 tentati, evidenzia la sua voglia di puntare sempre l’uomo.

Sul fronte offensivo, Ollie Watkins resta la bocca da fuoco principale per la squadra di Birmingham: 21 le apparizioni stagionali, 18 da titolare, condite da 7 reti e 1 assist. L’attaccante – classe 1995 – racconta di sé con 30 conclusioni (18 nello specchio) e 17 dribbling riusciti su 35, risultando spesso arma letale per aprire le maglie avversarie. I suoi 72 duelli vinti su 161 confermano la natura combattiva, mentre in fase di costruzione ha già totalizzato 256 passaggi e 11 chiavi, a certificare la sua utilità lontano dalla porta.

Per l’Everton l’uomo copertina resta Jack Grealish: il trentenne di Birmingham, ex amatissimo proprio dai tifosi di Villa, ha collezionato 19 presenze (17 da titolare), per un totale di 1541 minuti, con 2 reti e addirittura 6 assist. Le sue qualità balistiche trovano riscontro negli 8 tiri nello specchio su 14 tentati, mentre i 40 passaggi chiave lo incoronano faro della manovra offensiva dei Toffees. La sua propensione al dribbling – 23 riusciti su 56 – e i 99 duelli vinti su 199 sono numeri da vero leader.

Curiosità per i nuovi interpreti dell’Everton, come Dwight McNeil e Thierno Barry. McNeil, in 12 apparizioni, ha inciso poco in zona gol ma ha dato un contributo in manovra con un assist e 124 passaggi, mentre Barry – 21 presenze, 3 gol – si è rivelato combattente puro (83 duelli vinti su 226), mettendo in mostra fisicità e propensione al lavoro sporco.