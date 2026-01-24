Domenica 25 gennaio alle ore 15:00, la Dea torna in scena davanti ai propri tifosi della New Balance Arena ospitando il Parma nella ventiduesima giornata di questa Serie A 2025/26. Un appuntamento importante soprattutto per i bergamaschi di Palladino, impegnati nella corsa all’Europa, mentre i crociati cercano punti pesanti per restare lontani dalla zona calda.

Le probabili formazioni di Atalanta-Parma

L’Atalanta mantiene la fisionomia conosciuta: modulo 3-4-3 per la squadra di Palladino, che dovrebbe affidarsi a Carnesecchi tra i pali, difesa composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

Sugli esterni spazio a Zappacosta e Zalewski, con la mediana che si regge sull’esperienza di De Roon (diffidato) e l’intensità di Ederson. In avanti si rinnova il tridente De Ketelaere-Scamacca-Lookman, con quest’ultimo reduce dal rientro dalla Coppa d’Africa e già protagonista nella recente notte di Champions. Dalla panchina pronto Raspadori, altra freccia a disposizione per il tecnico.

Dall’altra parte, il Parma sembra voler confermare il 5-3-2 che ha ben retto nelle ultime uscite: Cuesta, dopo l’ottima prestazione con il Genoa, pare deciso a riproporre Corvi in porta. Davanti a lui agiranno Britschgi, Delprato (anche lui diffidato), Circati, Valenti e Valeri come quinti di spinta e copertura.

In mezzo, Bernabè e Keita daranno sostanza al gioco, mentre Sorensen (favorito su Estevez) completerà il reparto. Davanti, Ondrejka insidia Oristanio per un posto vicino a Pellegrino, trascinatore della scorsa giornata. Panchina lunga con alternative come Djuric e Cutrone, utili a gara in corso.

Quote partita: Atalanta in netto vantaggio secondo i bookmaker

Non ci sono dubbi per i principali operatori di scommesse.

William Hill quota la vittoria interna della Dea a 1.40, il pareggio a 4.40 e il colpo esterno del Parma a 7.00. Simile tendenza anche dalle lavagne inglesi di Bet365, che propongono i nerazzurri vincenti a 1.42, la X a 4.50 e il successo ducale addirittura a 7.50. Il margine a favore dei bergamaschi è netto, complice la superiorità tecnica e il fattore campo, con i crociati chiamati all’impresa.

Focus sui protagonisti: i volti chiave di Atalanta e Parma

Complice una stagione densa, Charles De Ketelaere si sta rivelando sempre più centrale nei meccanismi offensivi della Dea.

Il belga, in 19 apparizioni (di cui 16 da titolare), ha firmato 3 gol e sfornato 2 assist, impreziosendo il proprio tabellino con 40 passaggi chiave e ben 38 dribbling riusciti su 78 tentati. La sua capacità di accendere la manovra non si misura solo con i numeri ma anche con la lucidità nei duelli: 106 vinti su 239 totali.

Una delle notizie più attese in casa Atalanta è però il rientro di Ademola Lookman. L’esterno nigeriano, dopo la parentesi africana, ha già lasciato il segno in Europa e ora vuole tornare a far tremare le difese in Serie A: 2 reti in 11 presenze, 8 tiri in porta e 18 passaggi chiave nonostante un minutaggio limitato (786 minuti totali). Da sottolineare la sua ottima percentuale di dribbling riusciti (16 su 30), qualità che lo rende una costante minaccia per le difese avversarie.

In area avversaria, Gianluca Scamacca si fa sentire fisicamente come riferimento centrale. L’attaccante azzurro vanta 5 gol e un assist in 14 presenze (di cui 9 dal 1'), con 29 tiri totali e una realizzazione dal dischetto. Il romanista aggiunge inoltre 10 dribbling su 17, 40 duelli vinti su 90 e una «fame» che lo rende letale sulle palle sporche e nei ribaltamenti di fronte.

Sul fronte Parma, la solidità in mezzo è garantita da Oliver Sørensen: per lui 20 presenze, spesso da subentrato, condite da un gol e un rendimento difensivo costante (15 intercetti e altrettanti tackle, 6 passaggi chiave). Da evidenziare però la percentuale modesta di duelli vinti (39 su 105), segnale della pressione a cui sarà sottoposto contro una mediana fisica come quella atalantina.

Menzione dovuta anche alla stagione dell’argentino Mateo Pellegrino, perno dell’attacco ducale: 6 gol in 21 partite (10 gare concluse anzitempo), 1 assist, 40 falli subiti e quasi 350 duelli ingaggiati sono il suo biglietto da visita. Protagonista anche dagli undici metri e riferimento per il gioco spalle alla porta, sarà chiamato a fare la differenza contro una difesa bergamasca difficilmente perforabile a Bergamo.