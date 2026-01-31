Sarà la cattedrale di San Mamés, nel cuore di Bilbao, a ospitare il massimo appuntamento calcistico dei Paesi Baschi: il derby tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, valido per il 22° turno della Liga 2025/26. Fischio d’inizio fissato per sabato 1 febbraio alle ore 21:00. Rivalità storica, territorio in palio e classifica sempre molto corta in questa sfida che trascende il rettangolo verde: qui si gioca per l’orgoglio di un popolo, in uno stadio che fa vibrare le emozioni come pochi altri. I Leones, davanti al proprio pubblico, vogliono confermare la supremazia locale, mentre la Real Sociedad cerca il colpaccio per mettere il sale su una stagione ambiziosa.

Le probabili formazioni del derby basco

L’approccio tattico più probabile per entrambe le formazioni è quello del 4-2-3-1, modulo speculare che promette una partita equilibrata e intensa, con duelli individuali da seguire in ogni zona del campo. Nel cuore della difesa dell’Athletic spazio a Unai Simón tra i pali; linea difensiva con Jesus Areso, Aitor Paredes, Yuri Berchiche e Adama Boiro. Ruiz de Galarreta farà coppia in mediana con Mikel Jauregizar, mentre la batteria di trequartisti sarà composta da Robert Navarro, Unai Gomez e Alex Berenguer, chiamati a supportare la punta Gorka Guruzeta.

Sulla sponda txuri-urdin, Alex Remiro difenderà la porta, protetto da una difesa con Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia e Sergio Gomez.

In mediana Carlos Soler e Benat Turrientes, con le corsie offensive presidiate da Gonçalo Guedes e Ander Barrenetxea oltre al genio di Brais Mendez accanto al capitano-attaccante Mikel Oyarzabal, riferimento offensivo della Real.

Quote: bilbaini favoriti, Real Sociedad alla ricerca del colpo grosso

Pur trattandosi di una partita che spesso sfida ogni pronostico, le principali agenzie di scommesse puntano con decisione sull’Athletic Bilbao: William Hill quota la vittoria dei Leones a 2.20, il pareggio a 3.10 e il successo esterno della Real a 3.30.

Simile la proposta di Bet365, con i padroni di casa offerti a 2.30, la X sempre a 3.10 e il blitz dei biancazzurri a 3.40. Numeri che certificano un leggero favore del fattore campo e la fiducia nel rendimento interno dell’Athletic; tuttavia, la storia recente insegna cautela: il derby basco ama le sorprese.

Statistiche chiave: Berenguer e Guruzeta vogliono pungere, Oyarzabal e Barrenetxea le stelle txuri-urdin

L’attacco dell’Athletic si affida alla qualità e all’imprevedibilità di Alex Berenguer, protagonista di 19 incontri di Liga e autore di 2 reti e 2 assist nella prima parte di stagione.

L’esterno navarro ha prodotto 20 conclusioni (15 nello specchio) e firmato 34 passaggi chiave, sintomo di una costante partecipazione alla manovra offensiva. Insieme a lui, il giovane Robert Navarro – 4 gol e 1 assist in 651 minuti su 17 presenze, nonostante solo 6 da titolare – ha dimostrato di poter essere l’uomo in più dalla panchina o, come stavolta, per sorprendere da titolare in un match ad alto coefficiente emotivo.

Sul fronte offensivo, fondamentali anche i movimenti di Gorka Guruzeta, centravanti di razza: per lui 2 reti e 1 assist in 18 gare, con ben 31 tiri tentati a testare la solidità delle retroguardie avversarie. Il baricentro dell’Athletic passa spesso dai piedi dei suoi talenti offensivi, supportati però da una mediana grintosa in cui spiccano intensità nei duelli vinti e propensione al sacrificio: Berenguer ha ingaggiato ben 202 duelli, vincendone 85, a testimonianza di uno stile energetico utile anche nella fase di recupero palla.

Per la Real Sociedad, il nome che scalpita è quello di Mikel Oyarzabal: l’attaccante basco ha già firmato 8 gol e distribuito 3 assist in 18 presenze (1585 minuti). La precisione sotto porta (40 tiri, 23 nello specchio) e i 3 rigori realizzati lo rendono un riferimento incrollabile. Vicino a lui, Gonçalo Guedes (5 reti in 21 gare, con 2 assist e 14 dribbling riusciti) e Barrenetxea (3 gol, 3 assist e ben 35 dribbling riusciti su 71 tentativi) sono le armi tattiche su cui punta la Real per forzare la difesa dell’Athletic, capaci di accendersi improvvisamente con accelerazioni devastanti sulla corsia.

Chiudendo il quadro, il dato sull’utilizzo e la versatilità dei calciatori chiave raccontano di un derby pronto a vivere di episodi: Oyarzabal ha collezionato 203 duelli con 86 vinti, mentre Barrenetxea contribuisce anche in fase difensiva con 10 intercetti e 11 tackles fatti registrare in questa stagione.