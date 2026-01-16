All’ombra dei grattacieli madrileni, il Metropolitano Stadium si prepara a sfoggiare il grande calcio per la ventesima giornata della Liga 2025/26. Atlético Madrid e Alavés tornano a incrociare i tacchetti domenica 18 gennaio alle ore 16:15, per una sfida da campo pesante in cui i colchoneros, spinti dal pubblico di casa, vorranno consolidare la loro rincorsa ai vertici della classifica. Il perché di questa sfida si legge nel bisogno di continuità dell’Atlético e nella volontà di Alavés di raccogliere punti pesanti contro un avversario blasonato.

Nell’arena madrilena, i ragazzi allenati da Diego Simeone vogliono confermare la propria supremazia interna; Alavés, da parte sua, cercherà di rovinare la festa provando a rendersi indigesto per le grandi.

Le probabili formazioni: la spina dorsale dell’Atlético, il nuovo corso di Alavés

Per l’Atlético Madrid Simeone sembra orientato verso il classico 4-4-2: tra i pali Oblak; in difesa Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri daranno solidità davanti all’estremo difensore. A presidiare le corsie laterali, al centrocampo, ci saranno Giuliano Simeone, Barrios, Koke e Alejandro Baena a completare la linfa creativa. In attacco spazio alla coppia delle meraviglie, Alexander Sørloth e Julián Álvarez, che promette densità fisica, soluzioni tecniche e gol.

Il tecnico dei baschi risponde con il 4-2-3-1: Sivera tra i pali e linea di difesa composta da Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco e Parada. Sulla mediana Ibanez e Blanco agiranno da frangiflutti, davanti a loro Vicente, Guridi e Aleñá daranno sostanza e fantasia sulla trequarti. La punta centrale sarà Antonio Martínez, pronto a sfruttare ogni incertezza della retroguardia rojiblanca.

Quote: Atlético favoritissimo, Alavés chiamato all’impresa

I bookmaker non hanno dubbi: la vittoria interna dell’Atlético Madrid parta nettamente favorita.

William Hill quota il successo dei colchoneros a 1.30, il pareggio a 5.00 e il colpaccio ospite a 10.00. Indicazioni che trovano conferma anche da Bet365, che offre una quota identica per la vittoria dell’Atlético (1.30), leggermente più alta per il pareggio (5.25) e la stessa sul segno 2 (10.00). La bilancia delle previsioni pende tutta dalla parte di Simeone, con Alavés chiamato a compiere un’impresa quasi epica davanti al pubblico del Metropolitano.

Le statistiche: Álvarez riferimento, Sørloth presenza, Aleñá e Vicente le speranze basche

Punti di riferimento per l’attacco dei colchoneros, Álvarez e Sørloth si candidano a trascinatori.

Julián Álvarez ha disputato fin qui 19 partite, partendo titolare in 18 occasioni, e mette sul tavolo 7 reti e 3 assist: numeri che ne fanno il terminale principe dell’attacco madrileno. Con 31 tiri totali (19 nello specchio), Álvarez abbina capacità realizzativa e pericolosità costante, senza disdegnare il lavoro per la squadra: 483 passaggi totali e ben 36 chiavi raccolte in zona offensiva. Completa il quadro con due rigori realizzati, pur avendo sbagliato una volta dal dischetto.

Al suo fianco, Alexander Sørloth, attaccante norvegese dalla struttura imponente, porta in dote 5 reti in 18 presenze (9 da titolare). Sørloth si fa sentire in area, con 24 conclusioni (16 in porta), e risulta prezioso nei duelli: 74 vinti su 151 totali.

Da non sottovalutare la sua fisicità, testimoniata dai 18 falli commessi e un cartellino rosso ricevuto, a sottolineare un temperamento mai domo.

Dall’altra parte, lo spirito di Alavés si riflette nei piedi di Carles Aleñá e Carlos Vicente. Aleñá, regista con visione, ha prodotto 3 assist nelle sue 19 apparizioni, per un totale di 475 passaggi e 15 chiavi innescate in zona gol. Sebbene ancora a secco di reti stagionali, il catalano è fondamentale nella costruzione del gioco e nelle transizioni.

Piu avanzato Carlos Vicente, dinamico esterno capace di lasciare il segno con 4 gol e 1 rigore procurato in stagione. Vicente, impiegato sia come titolare sia da subentrato, ha realizzato le sue 4 marcature su 9 conclusioni nello specchio, dimostrando una buona efficienza realizzativa.

I suoi movimenti vivaci sono confermati dalle 32 occasioni in cui ha subito fallo e dai 25 passaggi chiave per i compagni. A completare la batteria offensiva basca Toni Martínez, autore di 3 reti in 18 presenze e 112 duelli vinti su 226, segno di un’invidiabile abnegazione nel gioco sporco.