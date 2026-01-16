L’Augsburg ospita il Friburgo per la diciottesima giornata della Bundesliga 2025/26: appuntamento fissato domenica 18 gennaio alle 17:30 presso la WWK Arena, nella suggestiva cornice invernale della Baviera. Non è una sfida che definisce la stagione, certo, ma le due formazioni sono chiamate a dare risposte convincenti: l’Augsburg gioca per staccarsi dalla zona calda, mentre il Friburgo si affida al suo gruppo giovane e organizzato per puntare ai piani alti. Il terreno di gioco sarà lo stesso che, storicamente, ha visto partite combattute tra queste due realtà solide del calcio tedesco, in una gara dove il come potrà emergere dalle scelte tattiche e dalla freschezza degli uomini chiave.

Le probabili formazioni: fiducia ai giovani e agli schemi collaudati

L’Augsburg potrebbe affidarsi al 3-4-2-1, modulo diventato marchio di fabbrica per chi cerca di sfruttare le corsie laterali e la densità in mezzo. In porta spazio a Finn Dahmen, davanti a lui la linea a tre composta da Noahkai Banks, Keven Schlotterbeck e Cedric Zesiger. Sulle fasce laterali agiranno Anton Kade e Robin Fellhauer, mentre al centro Han-Noah Massengo e Valentin Pedersen gestiranno il traffico palla. Dietro all’unica punta Mert Komur (occhio al giovane attaccante tedesco), ecco la fantasia di Fabian Rieder e Alexis Claude-Maurice.

Il Friburgo, dal canto suo, dovrebbe presentarsi con il più classico 4-2-3-1, assetto che premia il palleggio e la duttilità dei suoi interpreti.

Tra i pali Noah Atubolu, davanti linea a quattro con Lukas Kuebler, Bruno Ogbus, Anthony Jung e Christian Guenter. In mediana Maximilian Eggestein e Patrick Osterhage a garantire equilibrio, mentre davanti agiranno Philipp Treu sulla fascia, Yuito Suzuki e Johan Manzambi, quest’ultimo trequartista pronto ad affondare dietro Lucas Hoeler, riferimento avanzato nell’undici ospite.

Quote: Friburgo favorito di misura secondo i bookmaker

Equilibrio sulla carta, ma i bookmaker assegnano un leggero vantaggio al Friburgo: William Hill quota il successo esterno degli uomini di Streich a 2.40, il pareggio a 3.20, mentre la vittoria interna dell’Augsburg sale a 2.80.

Prospettive simili anche per Bet365, che propone il segno 2 a 2.45, la X a 3.30 e il segno 1 addirittura a 2.90. Una sfida che preannuncia equilibrio, con gli ospiti che partono leggermente avanti nei pronostici.

Statistiche: i protagonisti attesi tra giovani, incursori e registi d’attacco

Tra i padroni di casa, attenzione a Mert Komur: appena 20 anni, l’attaccante tedesco è già titolare fisso con 10 presenze dall’inizio su 16, 2 gol e altrettanti assist nel suo tabellino stagionale.

Nei 925 minuti disputati, Komur si è distinto sia per la generosità offensiva – 21 tiri, la metà nello specchio – sia per la voglia di inserirsi (16 passaggi chiave). Risulta ancora acerbo nella gestione dei duelli, con solo 38 vinti su 123, ma è il simbolo della nuova linfa offensiva dell’Augsburg.

A dettare i tempi a centrocampo sarà Alexis Claude-Maurice: il francese ha espresso classe e dribbling in forza ad Augsburg, con 902 minuti giocati e 14 presenze stagionali. Una sola rete all’attivo ma ben 23 conclusioni, 9 nello specchio, a raccontare la sua proiezione offensiva. Degno di nota anche il suo contributo nei duelli – ben 64 vinti su 136 tentativi – e la capacità di creare superiorità (17 dribbling riusciti su 30 tentativi), dati che lo rendono un punto di riferimento per la costruzione del gioco.

Fabian Rieder è il jolly svizzero della formazione di casa: nei suoi 1118 minuti in campo, ha già segnato 3 reti, fornito 2 assist e realizzato un penalty. L’attaccante classe 2002 si fa valere con 17 passaggi chiave e una grande volontà nei duelli – 52 vinti su 149 – mostrando carattere anche in fase di non possesso (15 tackle, 7 intercetti).

Passando al Friburgo, occhi puntati su Johan Manzambi: vent’anni, già titolare in 14 delle 15 uscite stagionali. Con 3 gol, 2 assist e ben 549 passaggi completati, agisce da protagonista a tutto campo. Impressionante il suo contributo nei duelli (99 vinti su 175), unito a 44 falli subiti; la sua tecnica spicca anche per i 19 dribbling riusciti su 36 tentativi.

Manzambi, con una media voto di 7.08, rappresenta la spina dorsale della manovra avanzata dei bianconeri.

Philipp Treu, difensore versatile schierato spesso largo, vanta 11 presenze da titolare su 14. Ha messo a segno 1 gol e 1 assist, rivelandosi utile in entrambe le fasi con 26 tackle, 11 passaggi chiave e ben 54 duelli vinti su 93: il suo dinamismo, assieme alla tenuta difensiva, è garanzia per il Friburgo.

Lucas Höler è il perno avanzato dei bianconeri: 15 titolarità su 16, un gol, un assist e 15 chiavi, oltre a due rigori procurati. Con 82 duelli vinti su 167 e una buona tenuta fisica, offre esperienza. L’attacco del Friburgo gira attorno ai suoi movimenti e alla capacità di lavorare in profondità, rendendo spesso imprevedibili le trame d’attacco di Streich.