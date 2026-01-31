L’impegno di Bundesliga che vede protagonisti Augsburg e St. Pauli è di quelli da annotare in agenda: appuntamento sabato 31 gennaio alle ore 15:30 presso la WWK Arena di Augsburg, dove i bavaresi ospiteranno i pirati di Amburgo per il ventesimo turno del massimo campionato tedesco. Una sfida che accende i riflettori sulla rinnovata corsa salvezza e sull'orgoglio delle due formazioni, chiamate a dare risposte nel cuore dell'inverno calcistico.

Le probabili formazioni di Augsburg-St. Pauli

Entrambe le squadre si schiereranno con un elastico 3-4-2-1 che promette equilibrio ma anche verticalizzazioni rapide.

Nei padroni di casa mister può contare tra i pali su Finn Dahmen, protetto dal trio difensivo composto da Arthur Chaves, Keven Schlotterbeck e Cedric Zesiger. Lungo le fasce pronti a spingere Robin Fellhauer e Dimitrios Giannoulis, con Rexhbecaj e Massengo chiamati a far diga e rilanciare. La trequarti vedrà la fantasia e i cambi di passo di Fabian Rieder e Alexis Claude-Maurice, mentre in avanti Anton Kade è pronto a cercare spiragli nella retroguardia ospite.

Stesso sistema tattico anche per il St. Pauli, che si affiderà all'esperienza e ai riflessi di Nikola Vasilj in porta. In difesa, il terzetto formato da Tomoya Ando, Hauke Wahl e Karol Mets dovrà tenere a bada le folate avversarie, con Saliakas e Pyrka sugli esterni.

In mezzo, James Sands e Eric Smith reggeranno il peso della costruzione, mentre Danel Sinani e Joel Chima Fujita giocheranno tra le linee per innescare la velocità di Ricky-Jade Jones, uomo d'attacco di movimento e intensità.

Quote della partita: Augsburg con il favore dei pronostici

I principali bookmaker vedono l’Augsburg partire davanti nei pronostici.

William Hill quota la vittoria interna a 1.95, il pareggio a 3.25 e il successo esterno di St. Pauli a 3.80. Sulla stessa lunghezza d’onda Bet365: qui il segno 1 è offerto a 2.00, la X a 3.30, il colpo esterno degli ospiti a quota 4.10. Numeri che raccontano una partita aperta, ma che tacciono poco sulle aspettative di chi gioca davanti al proprio pubblico.

Focus sui protagonisti: tra talento e concretezza

L’osservato speciale in casa Augsburg è Alexis Claude-Maurice, incursore francese di 27 anni, capace di graffiare sulle trequarti.

In sedici presenze stagionali il suo score parla di 2 reti su 32 conclusioni, abbinando una pericolosità costante (15 tiri in porta) a buon dinamismo nei dribbling (20 riusciti su 39 tentativi). Il suo contributo si avverte anche senza palla: 18 contrasti difensivi, 4 intercetti e 79 duelli vinti a testimonianza della dedizione alla causa in entrambe le fasi.

Tra i giovani che stanno cercando spazi e responsabilità spicca Anton Kade, appena 21 anni, già autore di due reti in 14 apparizioni e con una dote importante di chiavi di gioco (14 passaggi filtranti). Kade conferma energia e presenza anche nei duelli (53 vinti su 105), e la capacità di guadagnarsi falli preziosi (8 subiti, 1 rigore procurato).

Fabian Rieder, schierato spesso qualche metro avanti, ha già realizzato 3 gol in stagione con 2 assist in 17 partite. Nonostante la giovane età (23 anni), mostra maturità: ben 17 passaggi chiave, 1 rigore trasformato e la spinta che garantisce nei dribbling (14 riusciti su 32), oltre a presenza nel pressing: 16 tackle e 7 intercetti.

Tra i pirati amburghesi, Joel Chima Fujita è il metronomo che convince per estro e disciplina tattica: 794 passaggi totali, 23 chiave e 3 assist distribuiti in 19 gare. Alla costruzione abbina lavoro oscuro (39 tackle, 23 intercetti) e una buona percentuale di dribbling riusciti (23 su 46).

In attacco St. Pauli si affida anche a Danel Sinani, 2 gol e 2 assist all’attivo e 23 passaggi chiave che ne evidenziano la visione di gioco: in 16 presenze ha anche iscritto il proprio nome tra i rigoristi realizzando un penalty.

Da non dimenticare Ricky-Jade Jones che, pur con 7 presenze e appena 2 da titolare, ha lasciato il segno con 2 gol e una presenza incisiva nei duelli (23 vinti su 53), cercando spesso la profondità e l’opportunità di spaccare la gara a partita in corso.