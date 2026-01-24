Il Camp Nou si prepara per una sfida dai contorni ben definiti, almeno secondo i pronostici: domenica 25 gennaio alle 16:15, il Barcellona ospiterà l'Oviedo nella ventunesima giornata della stagione 2025/26 della Liga. Gli azulgrana puntano a consolidare la propria corsa nel torneo davanti al pubblico di casa, mentre gli asturiani cercano l’impresa quasi proibitiva sul prato più blasonato di Spagna.

Le probabili formazioni di Barcellona-Oviedo

Le scelte dei tecnici si orientano su moduli classici e interpreti d’esperienza e talento. Il Barcellona dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 a trazione anteriore: tra i pali Joan Garcia, difesa classica formata da Kounde, Cubarsi, Eric Garcia e Balde.

In mediana Marc Casado affiancherà Frenkie de Jong, mentre la linea dei trequartisti vedrà Lamine Yamal e Fermin Lopez ai lati e Dani Olmo in posizione centrale, a supporto della punta Marcus Rashford.

Dall’altra parte l’Oviedo risponde con il 4-4-2: Escandell in porta, difesa con Ahijado, Costas, Luengo e Alhassane. In mezzo Hassan e Sibo presidieranno le corsie, Colombatto e Chaira agiranno nel cuore del rettangolo, mentre davanti si affida all’esperienza di Reina e Federico Viñas.

Spain Flag
La Liga
Giornata 21
23/01/2026 21:00
Levante
VS
Elche
24/01/2026 14:00
Rayo Vallecano
VS
Osasuna
24/01/2026 16:15
Valencia
VS
Espanyol
24/01/2026 18:30
Siviglia
VS
Athletic Bilbao
24/01/2026 21:00
Villarreal
VS
Real Madrid
25/01/2026 14:00
Atlético Madrid
VS
Maiorca
25/01/2026 16:15
Barcellona
VS
Oviedo
25/01/2026 18:30
Real Sociedad
VS
Celta Vigo
25/01/2026 21:00
Alaves
VS
Real Betis
26/01/2026 21:00
Girona
VS
Getafe

Quote: il Barcellona vede l’Oviedo come sparring partner?

Quote che non lasciano spazio a dubbi su chi sia la favorita: William Hill quota la vittoria interna a 1.10, il pareggio schizza a 11.00 e il colpo esterno dell’Oviedo addirittura a 19.00.

Sulla stessa onda anche Bet365, con il successo blaugrana a 1.11, la X a 10.00 e il blitz ospite sempre a 19.00. Per i maggiori bookmaker, la squadra catalana è chiamata a fare collezione di punti, mentre ai biancoblu resta da provare a sorprendere tutti nel tempio del calcio catalano.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
20
16
1
3
54 / 22
32
49
L
W
W
W
W
2
Real Madrid
20
15
3
2
43 / 17
26
48
W
W
W
W
L
3
Villarreal
19
13
2
4
37 / 19
18
41
L
W
W
L
W
4
Atlético Madrid
20
12
5
3
35 / 17
18
41
W
D
W
W
L
5
Espanyol
20
10
4
6
23 / 22
1
34
L
D
L
W
W
6
Real Betis
20
8
8
4
33 / 25
8
32
W
D
L
W
D
7
Celta Vigo
20
8
8
4
28 / 20
8
32
W
W
W
D
W
8
Elche
20
5
9
6
27 / 26
1
24
D
D
L
W
L
9
Real Sociedad
20
6
6
8
26 / 28
-2
24
W
W
D
D
L
10
Athletic Bilbao
20
7
3
10
19 / 28
-9
24
L
D
L
L
W
11
Girona
20
6
6
8
20 / 34
-14
24
W
W
W
L
W
12
Osasuna
20
6
4
10
21 / 24
-3
22
W
L
D
W
L
13
Rayo Vallecano
20
5
7
8
16 / 25
-9
22
L
W
D
L
D
14
Siviglia
20
6
3
11
26 / 32
-6
21
D
L
L
L
W
15
Maiorca
20
5
6
9
24 / 30
-6
21
W
L
L
D
W
16
Getafe
20
6
3
11
15 / 26
-11
21
L
L
D
L
L
17
Valencia
20
4
8
8
19 / 31
-12
20
W
D
L
D
L
18
Alaves
20
5
4
11
16 / 25
-9
19
L
L
D
L
L
19
Levante
19
3
5
11
21 / 32
-11
14
L
D
W
D
L
20
Oviedo
20
2
7
11
11 / 31
-20
13
L
D
D
D
L

Lamine Yamal e Dani Olmo: la fantasia blaugrana, Oviedo si affida ai muscoli di Colombatto e Viñas

Fra i tanti nomi in campo, spiccano per rendimento e numeri alcuni giocatori: su tutti Lamine Yamal, astro nascente e ormai uomo chiave nel Barcellona di questa edizione della Liga.

Il classe 2007 è già una certezza: 16 presenze, 1351 minuti sul rettangolo verde, 7 gol e 8 assist. Impressionante la media voto di 7.88, la migliore della rosa in campionato. Le sue 93 riuscite su 165 dribbling tentati parlano di un talento che può accendersi in ogni momento. A completare il quadro 808 passaggi totali e 41 chiave: Yamal è rifornitore, finalizzatore e ispiratore, capace anche di provocare un rigore.

A supporto c’è Dani Olmo, già 5 reti e 2 assist in 15 apparizioni, capace di vedere la porta (30 tiri, 14 nello specchio) e incidere nei duelli – 59 vinti su 106 tentati. Il suo apporto in costruzione è evidente anche nei 557 passaggi e nei 26 chiave, mentre l’esperienza lo aiuta ad amministrare con intelligenza (nessun cartellino finora).

Fra le punte, Marcus Rashford non ha ancora trovato continuità realizzativa, ma in 19 gare ha già servito 6 assist e collezionato 3 reti, partecipando attivamente alle fasi di gioco con 30 passaggi chiave e 18 dribbling riusciti; la sua presenza rimane un rebus irrisolto per molte difese.

L’Oviedo cerca invece risposte soprattutto in mezzo al campo e davanti. Santiago Colombatto guida il centrocampo con 16 presenze, tanta sostanza nei 589 passaggi (di cui 16 chiave) e il miglior dato nei duelli vinti della sua squadra (62 su 115). È spesso uno dei più combattivi tra tackle (23) e falli commessi (30). Con lui, Alberto Reina cerca di limitare la pressione, autore di 19 presenze, 10 tiri totali, 2 gol e tanta energia nelle transizioni (20 tackle, 8 intercetti e 9 dribbling su 12 riusciti).

In avanti Federico Viñas offre i maggiori grattacapi alle difese: in 16 presenze ha già segnato 3 reti, servito 15 passaggi chiave e vinto più della metà dei duelli affrontati (109 su 204). La sua corsa e la sua generosità si traducono anche in 27 tackle difensivi e in 24 falli subiti.
