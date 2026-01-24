Il Camp Nou si prepara per una sfida dai contorni ben definiti, almeno secondo i pronostici: domenica 25 gennaio alle 16:15, il Barcellona ospiterà l'Oviedo nella ventunesima giornata della stagione 2025/26 della Liga. Gli azulgrana puntano a consolidare la propria corsa nel torneo davanti al pubblico di casa, mentre gli asturiani cercano l’impresa quasi proibitiva sul prato più blasonato di Spagna.

Le probabili formazioni di Barcellona-Oviedo

Le scelte dei tecnici si orientano su moduli classici e interpreti d’esperienza e talento. Il Barcellona dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 a trazione anteriore: tra i pali Joan Garcia, difesa classica formata da Kounde, Cubarsi, Eric Garcia e Balde.

In mediana Marc Casado affiancherà Frenkie de Jong, mentre la linea dei trequartisti vedrà Lamine Yamal e Fermin Lopez ai lati e Dani Olmo in posizione centrale, a supporto della punta Marcus Rashford.

Dall’altra parte l’Oviedo risponde con il 4-4-2: Escandell in porta, difesa con Ahijado, Costas, Luengo e Alhassane. In mezzo Hassan e Sibo presidieranno le corsie, Colombatto e Chaira agiranno nel cuore del rettangolo, mentre davanti si affida all’esperienza di Reina e Federico Viñas.

Quote: il Barcellona vede l’Oviedo come sparring partner?

Quote che non lasciano spazio a dubbi su chi sia la favorita: William Hill quota la vittoria interna a 1.10, il pareggio schizza a 11.00 e il colpo esterno dell’Oviedo addirittura a 19.00.

Sulla stessa onda anche Bet365, con il successo blaugrana a 1.11, la X a 10.00 e il blitz ospite sempre a 19.00. Per i maggiori bookmaker, la squadra catalana è chiamata a fare collezione di punti, mentre ai biancoblu resta da provare a sorprendere tutti nel tempio del calcio catalano.

Lamine Yamal e Dani Olmo: la fantasia blaugrana, Oviedo si affida ai muscoli di Colombatto e Viñas

Fra i tanti nomi in campo, spiccano per rendimento e numeri alcuni giocatori: su tutti Lamine Yamal, astro nascente e ormai uomo chiave nel Barcellona di questa edizione della Liga.

Il classe 2007 è già una certezza: 16 presenze, 1351 minuti sul rettangolo verde, 7 gol e 8 assist. Impressionante la media voto di 7.88, la migliore della rosa in campionato. Le sue 93 riuscite su 165 dribbling tentati parlano di un talento che può accendersi in ogni momento. A completare il quadro 808 passaggi totali e 41 chiave: Yamal è rifornitore, finalizzatore e ispiratore, capace anche di provocare un rigore.

A supporto c’è Dani Olmo, già 5 reti e 2 assist in 15 apparizioni, capace di vedere la porta (30 tiri, 14 nello specchio) e incidere nei duelli – 59 vinti su 106 tentati. Il suo apporto in costruzione è evidente anche nei 557 passaggi e nei 26 chiave, mentre l’esperienza lo aiuta ad amministrare con intelligenza (nessun cartellino finora).

Fra le punte, Marcus Rashford non ha ancora trovato continuità realizzativa, ma in 19 gare ha già servito 6 assist e collezionato 3 reti, partecipando attivamente alle fasi di gioco con 30 passaggi chiave e 18 dribbling riusciti; la sua presenza rimane un rebus irrisolto per molte difese.

L’Oviedo cerca invece risposte soprattutto in mezzo al campo e davanti. Santiago Colombatto guida il centrocampo con 16 presenze, tanta sostanza nei 589 passaggi (di cui 16 chiave) e il miglior dato nei duelli vinti della sua squadra (62 su 115). È spesso uno dei più combattivi tra tackle (23) e falli commessi (30). Con lui, Alberto Reina cerca di limitare la pressione, autore di 19 presenze, 10 tiri totali, 2 gol e tanta energia nelle transizioni (20 tackle, 8 intercetti e 9 dribbling su 12 riusciti).

In avanti Federico Viñas offre i maggiori grattacapi alle difese: in 16 presenze ha già segnato 3 reti, servito 15 passaggi chiave e vinto più della metà dei duelli affrontati (109 su 204). La sua corsa e la sua generosità si traducono anche in 27 tackle difensivi e in 24 falli subiti.