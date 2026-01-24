Alla BayArena di Leverkusen si accendono i riflettori sabato 24 gennaio alle 15:30 per il match tra Bayer Leverkusen e Werder Brema, valido per la 19ª giornata della Bundesliga 2025/26.

Le probabili formazioni di Leverkusen-Werder Brema

Xabi Alonso non rinuncia al suo 3-4-2-1 collaudato: tra i pali Janis Blaswich, difesa a tre con Andrich, Bade e Quansah. Sulle corsie laterali Arthur e Grimaldo a spingere, mentre Equi Fernandez e Aleix Garcia presidiano la zona nevralgica del campo. Dietro all’unica punta Patrik Schick, ecco Malik Tillman ed Ernest Poku in appoggio.

Stesso modulo scelto per la compagine di Brema: tra i pali Backhaus, dietro Pieper, Friedl e Coulibaly. Sulle fasce Sugawara e Schmidt, mentre Lynen e Stage li supportano in mediana. Sulla trequarti Schmid e Gruell alle spalle del riferimento centrale Justin Njinmah.

Quote: Bayer favorito, Werder chiamato all’impresa

I principali bookmaker, dal canto loro, dipingono un quadro nettamente a favore del Bayer Leverkusen.

William Hill quota il successo interno a 1.60, il pareggio a 4.20 e la vittoria del Werder Brema a 4.80. Anche Bet365 si allinea, con l'1 dei padroni di casa a 1.62, X a 4.20 e 2 esterno addirittura a 5.25.

Il margine tra le quote testimonia il gap di valori e caratteristiche delle due formazioni, con gli uomini di Leverkusen attesi a esercitare il solito pressing alto e a cercare il dominio territoriale fin dai primi minuti.

Piloti e uomini faro: le statistiche dei protagonisti

Lo sguardo si posa inevitabilmente sulle performance dei leader tecnici delle due squadre.

In casa Bayer Leverkusen, la regia illuminata di Jonas Hofmann ha già confezionato buoni numeri: per l’esperto centrocampista 14 presenze in campionato, 8 da titolare, per un totale di 670 minuti, 2 reti e 1 assist. Hofmann si è distinto per la qualità nel fraseggio (355 passaggi totali, 9 chiave), oltre a una spiccata abilità nello stretto (4 dribbling riusciti su 7 tentati) e una presenza non marginale anche in interdizione, con 9 tackle riusciti.

Occhi puntati anche su Malik Tillman, l’uomo che accompagna le ripartenze e fa da raccordo tra centrocampo e attacco. In questa prima parte di stagione, Tillman ha già trovato 3 gol in 13 presenze (12 da titolare) e ha sfoderato 17 passaggi chiave e 7 dribbling vincenti su 16 tentativi.

La sua attitudine box-to-box emerge anche nella quota di duelli vinti, 62 su 107, e nella capacità di farsi sentire fisicamente (22 tackle).

Davanti, il vero terminale è Patrik Schick, centravanti ceco classe 1996. Schick ha all'attivo 13 presenze (12 da titolare), 6 reti messe a segno e 2 assist distribuiti in 947 minuti: numeri importanti, impreziositi da 20 tiri totali, 11 nello specchio, e 2 penalty trasformati. Pur non essendo un attaccante che cerca spesso il dribbling (5 riusciti su 16 tentativi), il suo cinismo sotto porta resta un punto fermo dell’attacco delle aspirine.

Sul fronte Werder, occhi su Jovan Milošević, giovane attaccante serbo che, pur avendo raccolto solo due presenze da subentrato (per appena 47 minuti), ha già lasciato il segno con 1 gol e 1 tiro nello specchio, evidenziando brillantezza in zona offensiva e due dribbling completati su due.

Da monitorare anche Justin Njinmah, la cui dinamicità ha portato a 4 reti in 16 gare, con 10 tiri nello specchio su 18 e ben 11 dribbling vincenti su 27: una delle poche frecce pericolose a disposizione del Werder sulle ripartenze.