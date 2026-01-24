Sotto il cielo invernale di Monaco, l’Allianz Arena riapre i battenti sabato 24 gennaio alle 15:30 per la diciannovesima giornata di Bundesliga: in campo i padroni di casa del Bayern Monaco contro l’Augsburg, in un confronto che potrebbe già orientare la classifica nella zona alta e bassa della graduatoria tedesca. I bavaresi cercano conferme e punti pesanti per la corsa al titolo, mentre l’Augsburg punta all’impresa per allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Augsburg

Scontro di moduli in Germania: il Bayern di Monaco si affida al classico 4-2-3-1, con Neuer tra i pali, Bischof e Ito sulle fasce difensive, tandem centrale affidato a Upamecano e Tah.

In mediana spazio a Pavlovic e Goretzka, con Karl, Gnabry e il nuovo arrivato Luis Díaz a innescare il colosso inglese Harry Kane come terminale offensivo.

L’Augsburg sfoggia un 3-4-2-1 solido e coperto: Dahmen in porta, linea a tre composta da Zesiger, Keven Schlotterbeck e Keitel. Fellhauer e Giannoulis presidiano le corsie del centrocampo, Wolf e Massengo nel cuore della manovra. Davanti, Claude e Rieder agiranno a supporto dell’unica punta Gregoritsch.

Quote del match: Bayern Monaco largamente favorito

I bookmaker hanno pochi dubbi: il Bayern Monaco parte nettamente avanti nei pronostici.

William Hill quota la vittoria interna degli uomini di Monaco a 1.10, il pari a 11.00 e il successo esterno dell’Augsburg addirittura a 19.00. Valutazioni simili arrivano da Bet365, che fissa l’1 a 1.10, il pareggio a 12.00 e la vittoria dei biancorossi ospiti a 17.00. Un distacco così corposo nei valori delle quote fotografa il divario tecnico tra le due formazioni e conferma i bavaresi come schiacciasassi attesi all’ennesima goleada tra le mura amiche.

I numeri dei protagonisti: fuochi d’artificio dal reparto offensivo bavarese

La prima parte di stagione in Bundesliga ha già emesso sentenze chiare sulle individualità: nel Bayern Monaco spiccano tre nomi che hanno fatto sognare la tifoseria.

Harry Kane, re dell’area di rigore, marcia con numeri da urlo: 21 reti in 18 presenze, 39 tiri indirizzati nello specchio e 6 rigori trasformati, senza mai incappare in ammonizioni. Impressionante la sua chimica con la squadra e la capacità di trascinare i compagni, come dimostrano anche i 4 assist firmati dal bomber inglese.

Dietro a Kane un’altra stella in rampa di lancio è Michael Olise: il classe 2001 ha impattato in Bundesliga con una media voto da capogiro (7.99), risultando decisivo in costruzione e rifinitura. Per lui 10 gol e 13 assist già a referto, 43 tiri totali e numeri da rifinitore puro con 49 key pass e ben 84 dribbling tentati (36 riusciti), sintomo di tecnica e personalità sulla trequarti.

Completa il tridente di over-performance Luis Díaz, nove reti e altrettanti assist in 17 uscite, abbinando alla consueta vivacità e tecnica una presenza costante nei momenti caldi del match: 21 tiri in porta, 35 occasioni chiave create e un rendimento in dribbling (32 su 66 riusciti) che lo rende una minaccia costante sui lati corti del campo.

L’Augsburg risponde con qualità e pragmatismo: Alexis Claude-Maurice in cabina di regia ha totalizzato 15 presenze e 2 reti, spiccando per duelli vinti (69 su 149) e 27 falli subiti, oltre a un bagaglio tecnico che lo vede spesso impegnato a legare reparti. Fabian Rieder, in avanti, ha messo insieme 3 gol e 2 assist in 16 apparizioni, abbinando colpi da giocatore versatile a un impatto nelle due fasi: 17 occasioni create, 15 tackle e 7 intercetti difensivi.

Michael Gregoritsch, ancora a secco di reti nelle sue prime 3 presenze stagionali, si distingue per la fisicità (193 cm d’altezza) e per i duelli aerei (15 vinti su 33), indizi che lo candidano come uomo chiave nelle palle inattive contro una retroguardia di ferro come quella bavarese.