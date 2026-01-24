Sotto il cielo invernale di Monaco, l’Allianz Arena riapre i battenti sabato 24 gennaio alle 15:30 per la diciannovesima giornata di Bundesliga: in campo i padroni di casa del Bayern Monaco contro l’Augsburg, in un confronto che potrebbe già orientare la classifica nella zona alta e bassa della graduatoria tedesca. I bavaresi cercano conferme e punti pesanti per la corsa al titolo, mentre l’Augsburg punta all’impresa per allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Augsburg

Scontro di moduli in Germania: il Bayern di Monaco si affida al classico 4-2-3-1, con Neuer tra i pali, Bischof e Ito sulle fasce difensive, tandem centrale affidato a Upamecano e Tah.

In mediana spazio a Pavlovic e Goretzka, con Karl, Gnabry e il nuovo arrivato Luis Díaz a innescare il colosso inglese Harry Kane come terminale offensivo.

L’Augsburg sfoggia un 3-4-2-1 solido e coperto: Dahmen in porta, linea a tre composta da Zesiger, Keven Schlotterbeck e Keitel. Fellhauer e Giannoulis presidiano le corsie del centrocampo, Wolf e Massengo nel cuore della manovra. Davanti, Claude e Rieder agiranno a supporto dell’unica punta Gregoritsch.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 19
23/01/2026 20:30
St. Pauli
VS
Amburgo
24/01/2026 15:30
Bayern Monaco
VS
Augsburg
24/01/2026 15:30
Mainz
VS
Wolfsburg
24/01/2026 15:30
Bayer Leverkusen
VS
Werder Brema
24/01/2026 15:30
Eintracht Francoforte
VS
Hoffenheim
24/01/2026 15:30
Heidenheim
VS
Lipsia
24/01/2026 18:30
Union Berlino
VS
Borussia Dortmund
25/01/2026 15:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Stoccarda
25/01/2026 17:30
Friburgo
VS
Colonia

Quote del match: Bayern Monaco largamente favorito

I bookmaker hanno pochi dubbi: il Bayern Monaco parte nettamente avanti nei pronostici.

William Hill quota la vittoria interna degli uomini di Monaco a 1.10, il pari a 11.00 e il successo esterno dell’Augsburg addirittura a 19.00. Valutazioni simili arrivano da Bet365, che fissa l’1 a 1.10, il pareggio a 12.00 e la vittoria dei biancorossi ospiti a 17.00. Un distacco così corposo nei valori delle quote fotografa il divario tecnico tra le due formazioni e conferma i bavaresi come schiacciasassi attesi all’ennesima goleada tra le mura amiche.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
18
16
2
0
71 / 14
57
50
W
W
W
W
D
2
Borussia Dortmund
18
11
6
1
35 / 17
18
39
W
W
D
W
D
3
Hoffenheim
17
10
3
4
35 / 21
14
33
W
W
D
W
L
4
Stoccarda
18
10
3
5
33 / 26
7
33
D
W
W
D
W
5
Lipsia
17
10
2
5
33 / 24
9
32
L
W
L
L
W
6
Bayer Leverkusen
17
9
2
6
34 / 25
9
29
L
L
W
W
L
7
Eintracht Francoforte
18
7
6
5
38 / 39
-1
27
D
L
D
D
W
8
Friburgo
18
6
6
6
29 / 31
-2
24
D
L
W
W
D
9
Union Berlino
18
6
6
6
24 / 27
-3
24
D
D
D
W
W
10
Colonia
18
5
5
8
27 / 30
-3
20
W
L
D
L
L
11
Borussia Mönchengladbach
18
5
5
8
23 / 29
-6
20
D
L
W
L
L
12
Wolfsburg
18
5
4
9
27 / 38
-11
19
D
W
L
L
W
13
Werder Brema
17
4
6
7
21 / 34
-13
18
D
L
D
L
L
14
Amburgo
17
4
5
8
17 / 27
-10
17
D
L
D
L
W
15
Augsburg
18
4
4
10
20 / 35
-15
16
D
D
L
D
L
16
Heidenheim
18
3
4
11
17 / 39
-22
13
D
L
D
L
L
17
Mainz
18
2
6
10
18 / 31
-13
12
L
W
D
D
D
18
St. Pauli
17
3
3
11
16 / 31
-15
12
L
L
D
W
D

I numeri dei protagonisti: fuochi d’artificio dal reparto offensivo bavarese

La prima parte di stagione in Bundesliga ha già emesso sentenze chiare sulle individualità: nel Bayern Monaco spiccano tre nomi che hanno fatto sognare la tifoseria.

Harry Kane, re dell’area di rigore, marcia con numeri da urlo: 21 reti in 18 presenze, 39 tiri indirizzati nello specchio e 6 rigori trasformati, senza mai incappare in ammonizioni. Impressionante la sua chimica con la squadra e la capacità di trascinare i compagni, come dimostrano anche i 4 assist firmati dal bomber inglese.

Dietro a Kane un’altra stella in rampa di lancio è Michael Olise: il classe 2001 ha impattato in Bundesliga con una media voto da capogiro (7.99), risultando decisivo in costruzione e rifinitura. Per lui 10 gol e 13 assist già a referto, 43 tiri totali e numeri da rifinitore puro con 49 key pass e ben 84 dribbling tentati (36 riusciti), sintomo di tecnica e personalità sulla trequarti.

Completa il tridente di over-performance Luis Díaz, nove reti e altrettanti assist in 17 uscite, abbinando alla consueta vivacità e tecnica una presenza costante nei momenti caldi del match: 21 tiri in porta, 35 occasioni chiave create e un rendimento in dribbling (32 su 66 riusciti) che lo rende una minaccia costante sui lati corti del campo.

L’Augsburg risponde con qualità e pragmatismo: Alexis Claude-Maurice in cabina di regia ha totalizzato 15 presenze e 2 reti, spiccando per duelli vinti (69 su 149) e 27 falli subiti, oltre a un bagaglio tecnico che lo vede spesso impegnato a legare reparti. Fabian Rieder, in avanti, ha messo insieme 3 gol e 2 assist in 16 apparizioni, abbinando colpi da giocatore versatile a un impatto nelle due fasi: 17 occasioni create, 15 tackle e 7 intercetti difensivi.

Michael Gregoritsch, ancora a secco di reti nelle sue prime 3 presenze stagionali, si distingue per la fisicità (193 cm d’altezza) e per i duelli aerei (15 vinti su 33), indizi che lo candidano come uomo chiave nelle palle inattive contro una retroguardia di ferro come quella bavarese.
© RIPRODUZIONE VIETATA