Sabato 17 gennaio, alle ore 15:30, il Signal Iduna Park di Dortmund riapre le porte alla Bundesliga 2025/26 per una sfida ricca di suggestioni tra Borussia Dortmund e St. Pauli. I gialloneri ospitano la matricola ambiziosa di Amburgo per l’inizio del girone di ritorno: un test probante, sia per le velleità d’alta classifica degli uomini di casa, sia per capire le aspirazioni di salvezza del sorprendente St. Pauli. Sul prato mitico del tempio del Westfalen, si rinnovano equilibri, sogni e aspettative dopo la lunga sosta invernale.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-St. Pauli

Rosa pressoché confermata tra le file del Dortmund, con mister Terzic che si affida al collaudato 3-4-2-1: tra i pali Gregor Kobel, davanti a lui linea a tre composta da Niklas Suele, Waldemar Anton e Nico Schlotterbeck. Gli esterni saranno Yan Couto e Julian Ryerson, in mezzo Sabitzer e Nmecha registi d’equilibrio. Sulla trequarti la fantasia di Julian Brandt sarà accompagnata dalla verve del giovane Maximilian Beier, pronto a innescare Fábio Silva terminale dell’attacco.

Risponde St. Pauli con un 3-5-2 volto a compattare la squadra e colpire in ripartenza: tra i pali l’affidabile Nikola Vasilj, davanti spazio al terzetto Wahl-Dzwigala-Mets, con Pyrka e Oppie larghi.

In mezzo il trio internazionale formato da Fujita, Smith e Sands, mentre in avanti fiducia a Ceesay al fianco di Mathias Pereira Lage, il portoghese dalle poliedriche doti offensive.

Quote: Borussia Dortmund schiacciante favorita contro St. Pauli

Lo status di favorita della vigilia per il Borussia Dortmund trova pieno riscontro nelle valutazioni dei bookmaker: William Hill quota la vittoria interna a 1.33, il pareggio a 4.80 e il successo esterno del St.

Pauli a 8.00. Linea simile anche per Bet365 con i gialloneri bancati a 1.33, il pari a 5.25 e una clamorosa vittoria ospite che tocca la quota 10.00. I valori in campo sono chiari per gli analisti: sulla carta, la squadra di casa non dovrebbe lasciare troppo spazio alle velleità degli ospiti, anche se in Bundesliga, si sa, le sorprese non mancano mai.

Le statistiche dei protagonisti: Brandt, Beier e Fábio Silva per il Borussia, Pereira Lage e Ceesay per St. Pauli

Fra le fila dei gialloneri, Julian Brandt continua a rappresentare un punto di riferimento per la manovra offensiva: il centrocampista tedesco, in 13 presenze stagionali (8 da titolare), ha già messo insieme 4 gol e 2 assist, risultando decisivo anche per la produzione di gioco collezionando 324 passaggi e 13 chiavi in attacco.

Le sue incursioni (18 dribbling tentati, 9 riusciti) e il contributo in duelli (59, di cui 26 vinti) fanno di lui un’arma tattica preziosa per la versatilità tra le linee.

Un occhio di riguardo merita anche Maximilian Beier, giovanissimo terminale offensivo che ha saputo farsi notare con 5 gol e 2 assist in 15 apparizioni (10 da titolare). Il dato che salta all’occhio riguarda la precisione nelle conclusioni: 17 tiri totali, 12 nello specchio, sintomo di freddezza negli ultimi sedici metri. Beier ha dato un contributo anche in fase di palleggio con 250 passaggi e 12 chiavi offensive, pur mostrando margini di crescita nei duelli (37 vinti su 105 tentati) e nei dribbling (7 su 22 andati a buon fine).

Nel reparto avanzato, una menzione va a Fábio Silva, ancora alla ricerca del primo gol stagionale, ma già capace di fornire 3 assist nonostante appena 244 minuti in campo. Il portoghese ha fatto registrare una percentuale interessante di dribbling riusciti (5 su 8) e si è messo in mostra per i 10 passaggi chiave nelle poche apparizioni dal via.

Passando agli ospiti, St. Pauli si affida alla versatilità di Mathias Pereira Lage: 16 presenze su 16 da titolare, pur senza gol finora, ma capace di sfornare 2 assist e produrre 21 passaggi decisivi, oltre ad accumulare una notevole mole di duelli (76 vinti su 171) e costanti ripiegamenti difensivi (23 tackle e 9 intercetti).

Da tenere d’occhio anche Abdoulie Ceesay, sempre inserito a gara in corso (11 presenze da subentrato), dalla cui freschezza la squadra si aspetta guizzi e incursioni come testimoniano i 2 dribbling su 2 riusciti e 16 duelli vinti su 43. Ceesay ha saputo procurarsi anche un calcio di rigore, dettaglio non da poco in chiave offensiva per i Kiezkicker.