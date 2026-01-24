Il Borussia-Park si prepara ad accendere i riflettori: domenica 25 gennaio alle 15:30 Borussia Mönchengladbach ospiterà lo Stoccarda per la diciannovesima giornata della Bundesliga 2025/26. I padroni di casa, detti i Fohlen, proveranno a fermare la corsa degli Schwaben in una sfida che promette scintille, con entrambe le squadre intenzionate a iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi.

Le probabili formazioni di Borussia Mönchengladbach-Stoccarda

La formazione di casa dovrebbe presentarsi con un consolidato 3-4-2-1. Moritz Nicolas tra i pali, difesa affidata a Sander, Elvedi e Takai.

Sulle fasce Scally e Netz avranno compiti di spinta e copertura, mentre nel cuore del campo si muoveranno Reitz e Engelhardt. Alle spalle dell’unica punta Tabakovic, creatività per Honorat e Neuhaus, chiamati a inventare l’ultimo passaggio.

Per lo Stoccarda, modulo 4-3-3 a trazione anteriore. Alexander Nuebel difenderà la porta, con Vagnoman, Hendriks, Chabot e Mittelstaedt in difesa. In mezzo Nartey, Stiller e Karazor, pronti a raccordare le due fasi di gioco. Davanti, il tridente sarà composto da Leweling, Undav e Fuehrich: qualità, velocità e tanti gol all’orizzonte.

Quote: gli Schwaben davanti nelle previsioni

I bookmaker disegnano uno scenario equilibrato, ma con lo Stoccarda favorito per il colpo esterno.

William Hill quota la vittoria del Borussia Mönchengladbach a 2.90, il pareggio a 3.60 e il successo degli ospiti a 2.20. Le proiezioni di Bet365 sono molto simili: 2.90 per il segno 1, 3.75 per la X e 2.25 per il blitz della squadra allenata da [nome allenatore]. Il margine resta stretto, ma l’inerzia pende leggermente dalla parte degli ospiti, forti di un attacco ben assortito e grande solidità.

Giocatori chiave e statistiche: Undav e Tabakovic a caccia del gol

Dando un’occhiata ai protagonisti, Haris Tabakovic si candida come riferimento offensivo per il Borussia: il centravanti svizzero, con 9 gol in 17 presenze e 2 assist, si è già fatto apprezzare per presenza e fiuto del gol (30 tiri totali, 15 nello specchio).

Spesso terminale della manovra, è abile anche a dialogare con i compagni grazie a 9 passaggi chiave e 83 duelli vinti, pur con 26 falli commessi che indicano una certa aggressività nella sua area d’azione.

Il contributo creativo arriva invece dalla coppia Honorat-Neuhaus. Franck Honorat, pur non avendo ancora trovato la via della rete in questa stagione, si sta dimostrando fondamentale nell’ultimo passaggio: 4 assist, 21 passaggi chiave e una spiccata capacità di strappo con 8 dribbling riusciti su 21 tentati. Florian Neuhaus resta la mente del centrocampo: 411 passaggi totali, 7 chiave, 12 dribbling tentati e una presenza costante sia in interdizione (10 tackle, 7 intercetti) che in costruzione, anche se è ancora a secco di gol dopo 13 presenze.

L’attacco dello Stoccarda ruota invece intorno a Deniz Undav, trascinatore con 10 reti in 14 partite e una media di quasi un gol ogni 100 minuti. L’attaccante tedesco non si limita al ruolo di finalizzatore: sono 2 gli assist all’attivo e 17 passaggi chiave, a conferma di una visione di gioco non comune per una prima punta. Pur mostrando qualche difficoltà nei duelli individuali (28 vinti su 99), la sua precisione al tiro (23 conclusioni in porta su 47 tentativi) lo rende il cliente più pericoloso nell’area avversaria.

Accanto a lui, Jamie Leweling si sta rivelando una mina vagante tra le linee, con 3 gol e ben 5 assist maturati in 17 presenze, oltre a 24 passaggi chiave che certificano la capacità di incidere sulla manovra.

Non manca il contributo in fase di pressing (10 tackle e 12 intercetti), mentre spiccano i 65 duelli vinti su 131 e ben 30 falli subiti, segno di grande sacrificio e protagonismo negli scontri diretti.

Da non sottovalutare anche Chris Führich: per lui 3 gol e 3 assist in 17 presenze, ma soprattutto un rendimento costante, come testimonia il voto medio di 7. Dribbling efficaci (12 su 18), 19 passaggi chiave e una presenza offensiva intelligente, spesso letale tra le linee grazie agli inserimenti senza palla.