Al Vitality Stadium di Bournemouth va in scena una sfida attesa: il Liverpool di fronte ai Cherries per il 23° turno di Premier League, sabato 24 gennaio alle 18:30. Le due formazioni scendono in campo con obiettivi differenti: i padroni di casa proveranno a sorprendere in una gara dal pronostico sbilanciato, mentre i Reds vogliono continuare la loro corsa a ritmo da grande. Una partita che promette spettacolo, tra uomini chiave e giovani talenti pronti a ritagliarsi spazio sotto i riflettori della massima serie inglese.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Liverpool

Le scelte tattiche sembrano orientarsi verso il 4-2-3-1 su entrambi i fronti. Il Bournemouth schiera Djordje Petrovic tra i pali, una linea difensiva composta da James Hill, Bafode Diakite, Marcos Senesi e Adrien Truffert. In mediana troviamo Lewis Cook e Alex Scott; sulla trequarti spazio ad Alex Jimenez, Eli Junior Kroupi e Amine Adli. Unica punta il brasiliano Evanilson.



Liverpool, invece, si affida ad Alisson tra i pali, protetto da Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk e Milos Kerkez. In mezzo al campo Gravenberch e Mac Allister garantiranno sostanza e qualità. Il tridente alle spalle della punta sarà formato da Salah, Szoboszlai, Wirtz, con Hugo Ekitike riferimento centrale in attacco.

Le quote della sfida: Reds nettamente avanti

I bookmaker non hanno dubbi e puntano con decisione sul Liverpool. William Hill quota il successo dei padroni di casa a 3.60, il pareggio a 3.80 e la vittoria del Liverpool a 1.85. Anche Bet365 segue lo stesso copione: Bournemouth vincente a 3.75, X a 3.80 e il colpo esterno dei Reds a 1.90.

Numeri che raccontano una considerazione netta del diverso peso specifico delle due rose e delle rispettive ambizioni.

Statistiche: i protagonisti attesi tra giovani e certezze

Il Bournemouth si affiderà anche all’intraprendenza di Alex Jimenez: ventenne spagnolo, ha finora disputato 18 match in Premier League, di cui 14 dal primo minuto, giocando 1253 minuti.

Pur giovane, si è già distinto per agonismo (33 tackle, 5 ammonizioni) e nell’1 contro 1 (70 duelli vinti su 137), in più collezionando 434 passaggi e 21 dribbling riusciti su 35.

Amine Adli, spesso arma dalla panchina ma in netta crescita, si è fatto notare in 18 presenze (529 minuti totali) realizzando una rete e guadagnando un rigore. Autore di 6 passaggi chiave e 14 falli subiti, Adli abbina discreta qualità tecnica (5 dribbling riusciti su 10) a capacità di essere uomo squadra quando chiamato in causa.

Evanilson sarà la punta di riferimento del Bournemouth: 20 presenze, 17 da titolare, 4 reti e 17 passaggi chiave sono i numeri su cui fa affidamento la squadra di casa. Con 32 tiri totali e 13 nello specchio, il brasiliano rappresenta il terminale offensivo ideale per la manovra dei Cherries.

Tra le fila del Liverpool, spicca Dominik Szoboszlai, motore del centrocampo: classe e visione per l’ungherese, che ha già messo insieme 21 presenze da titolare (1883 minuti), 2 reti, 29 tiri, 1 assist e ben 37 passaggi chiave. È lucido anche in fase difensiva, dove ha recuperato diversi palloni (29 tackle, 72 duelli vinti su 147), offrendo dinamismo e solidità in entrambe le fasi.

Attenzione pure a Hugo Ekitike, attaccante francese classe 2002 che si sta ritagliando minuti preziosi (19 presenze, 8 gol e 2 assist in 1227 minuti). Le sue 33 conclusioni – 13 indirizzate verso la porta – e i 26 dribbling riusciti su 47 lo rendono uno degli uomini più pericolosi della prima linea Reds.

Non va dimenticato Cody Gakpo: dodici gol partecipati in 20 apparizioni (5 reti e 3 assist), con 29 passaggi chiave e una spiccata attitudine al duello (87 vinti su 173), a testimonianza di un impatto costante soprattutto negli snodi cruciali del match.