Sabato 17 gennaio, nel turno di Serie A alle 20:45 si è giocata Cagliari-Juve. La squadra allenata da Luciano Spalletti è uscita sconfitta per 1-0, ma a spaccare il web è stato il gesto tecnico del portiere Mattia Perin. Sul web infatti, diversi tifosi hanno accusato il loro primo difensore di non aver fatto nulla per evitare il gol di Mazzitelli: "Ha tolto la mano sul tiro".

La partita è stata dominata dalla Juve, tanto che ha effettuato 18 tiri di cui 5 in porta; ha ottenuto 18 calci d'angolo e si segnala un possesso palla del 78% contro il 22% del Cagliari.

Nonostante i dati siano questi, il Cagliari al minuto 65 è riuscito ad andare a segno con un tiro di Mazzitelli.

Tifosi bianconeri infuriati con Perin

Nel post partita diversi tifosi bianconeri hanno criticato il loro massimo difensore, sostenendo che Perin non abbia fatto il possibile per fermare il tiro di Mazzitelli: "Assurdo criticare Di Gregorio e poi vedere questo scempio tra i pali". Un altro tifoso ha aggiunto: "Perin ha tolto la mano sul tiro di Mazzitelli, c'è poco da fare".

Un'ulteriore utente ha rincarato la dose nei confronti del portiere della Juventus: "Perin toglie la mano e farà così fino a fine campionato per vendicarsi di non averlo lasciato andare al Genoa.. Lo sappiamo bene che in questa rosa ci sono serpi da anni". Un tifoso ha invece criticato entrambi i portieri bianconeri: "Perin e Di Gregorio quanti punti portano alla squadra?". Un utente ha affermato: "Ho rivisto l'azione del gol diverse volte e più la guardo e più mi convinco che Perin non abbia fatto il massimo per prendere quel tiro". Tuttavia c'è anche chi ha scagionato Perin: "Ragazzi il video che vedete può ingannare se visto al rallentatore, perché lui non vede partire il tiro". Un altro utente anche ha spezzato una lancia a favore del portieri bianconero: "Rivedendo l'azione per intero, esattamente cosa poteva fare Mattia su quel tiro?".

"Quando la palla è ormai passata, il portiere Perin ritrae istintivamente le mani per proteggersi. Anche se ormai è gol, il movimento riduce l'impatto sulle articolazioni nel caso di contatto parziale. È un riflesso automatico che combina biomeccanica e protezione personale", ha detto un tifoso. Un altro utente ha invece tagliato corto sulla vittoria dei sardi: "Hanno avuto solo fortuna. Catenaccio per l'intera partita e gol alla prima occasione".