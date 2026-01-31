Cagliari e Verona incrociano i tacchetti sabato 31 gennaio alle 20:45 all’Unipol Domus, per la ventitreesima giornata della Serie A 2025/26. I rossoblù di Pisacane, galvanizzati dal calore della loro gente, puntano a scrollarsi di dosso la zona calda della classifica, mentre gli scaligeri di Zanetti cercano nuova linfa dopo settimane complicate. Il palcoscenico sardo promette scintille, tra speranze di riscatto e nuove conferme da rincorrere.

Probabili formazioni: fiducia a Palestra, S. Esposito e Kilicsoy davanti

Il Cagliari di Pisacane appare intenzionato a confermare l’abito tattico del 4-3-3, affidandosi ancora una volta all’estro giovane di Marco Palestra e Sebastiano Esposito, ai lati della rivelazione Kiliçsoy.

In porta ci sarà Caprile, protetto dalla linea difensiva composta da Zé Pedro, Mina, Luperto e Obert, con i soliti ballottaggi aperti sulle corsie laterali (Obert-Idrissi e Zé Pedro-Zappa). In mediana, fari puntati su Adopo, Gaetano e Mazzitelli, con il ballottaggio Obert-Idrissi leggermente a favore del primo. Nessun squalificato per i rossoblù, anche se pesa l’assenza a lungo termine di Belotti. Sulla panchina scalpitano Luvumbo e il veterano Pavoletti.

Verona, con Zanetti in panchina, risponde con un 3-5-2 che ha bisogno di ritrovare certezze. Tra i pali per ora spazio a Perilli, davanti a Slotsager, Nelsson e Ebosse. Sulle fasce Lirola e Bradaric, quest’ultimo al centro delle geometrie gialloblù accanto a Serdar, Gagliardini e Bernede, mentre in attacco Gift Orban sarà il riferimento supportato da Sarr.

Attenzione a possibili sorprese dalla panchina, come Harroui che potrebbe ridare ritmo e idee nel cuore del centrocampo. Tra gli indisponibili, Suslov resta out, mentre il resto degli acciaccati sarà valutato a ridosso del match.

Quote Cagliari-Verona: rossoblù col favore dei bookmaker

I pronostici della vigilia vedono il Cagliari favorito tra le mura amiche. William Hill quota la vittoria dei rossoblù a 2.15, il pareggio a 2.90 e il colpo esterno del Verona a 3.60.

Sulla stessa linea Bet365, che suggerisce 2.20 per il segno 1, 3.00 per la X e 3.80 per il successo scaligero. Numeri che rispecchiano il momento delicato vissuto dagli uomini di Zanetti, chiamati ad invertire la rotta dopo le difficoltà recenti.

I giocatori chiave: Palestra e S. Esposito per i sardi, Orban tra gli scaligeri

Il giovane Marco Palestra si sta confermando una delle sorprese più liete della stagione cagliaritana.

In 21 gare disputate (20 da titolare) ha già collezionato 1794 minuti, con una media voto di 7.11 che certifica la sua affidabilità. Abile sia in fase di spinta che di contenimento, ha messo a referto 1 gol e ben 4 assist, riuscendo anche a completare 32 dribbling sui 57 tentati. Il fisico lo aiuta nei duelli: ben 143 vinti su 229 affrontati. In più, con 62 falli subiti, è spesso bersaglio del gioco avversario.

Centrale anche la stagione di Sebastiano Esposito, che dopo l'esperienza all’Inter – archiviata con 4 presenze e una partenza più che positiva – ha trovato continuità in Sardegna: 21 presenze, 19 da titolare, 3 gol e altrettanti assist. Con 520 passaggi totali e 37 chiavi, è spesso la scintilla sulla trequarti, mentre i suoi 33 tackle e 91 duelli vinti su 177 testimoniano una crescita anche nella fase di non possesso.

L'aggressività non gli manca: 4 ammonizioni e 31 falli commessi, bilanciati però da 32 subiti.

Luca Mazzitelli, centrocampista dalle poliedriche qualità, si sta ritagliando un posto importante nello scacchiere sardo: in 12 presenze (5 dal primo minuto) per 528 minuti in campo firma 1 gol e 2 assist. Dinamico su entrambe le fasi, ha collezionato 219 passaggi e 12 tackle, risultando utile sia nei duelli (30 vinti su 70) sia nella gestione della manovra.

Tra i gialloblù, riflettori inevitabilmente su Gift Orban: il nigeriano ha già fatto centro in 7 occasioni su 19 presenze e ha servito anche un assist. Il suo impatto si misura nei 47 tiri tentati, con 23 nello specchio, e nei due rigori trasformati.

Orban si mette al servizio anche nei duelli (53 vinti su 145), ma non disdegna la partecipazione alla manovra – 244 passaggi giocati, di cui 14 chiave.

Infine, Domagoj Bradarić è una pedina instancabile sulla corsia sinistra del Verona: per lui 18 presenze (17 dall'inizio), 1404 minuti e una presenza costante nella proposta offensiva. Pur senza gol o assist, Bradarić offre ordine e supporto (16 passaggi chiave), lavorando sodo in copertura con 21 tackle e 38 duelli vinti.