Una ventina di ex calciatori e figure legate al mondo del calcio iraniano, tra cui l’ex nazionale Ali Karimi, hanno inviato una lettera aperta al presidente della FIFA, Gianni Infantino, e ai vertici delle oltre duecento federazioni affiliate. L’appello, riportato dal Guardian, sollecita un intervento pubblico per condannare le recenti repressioni in Iran, chiedendo alla FIFA di non restare in silenzio di fronte a “esecuzioni, uccisioni, arresti arbitrari e minacce contro gli atleti”.

La denuncia di repressione e violenza

Nel testo della lettera si denuncia che un “movimento nazionale, popolare e civico” è stato soffocato dalle autorità iraniane con una “repressione sistematica, uccisioni di massa e azioni che costituiscono chiari esempi di crimini contro l’umanità e crimini di guerra”.

Tra le migliaia di vittime, si segnala un “numero significativo di membri della comunità calcistica”, tra cui l’ex calciatore Mojtaba Tarshiz, con due figli piccoli; l’assistente arbitro femminile Saba Rashtian; l’allenatore delle giovanili Mehdi Lavasani; i calciatori Amirhossein Mohammadzadeh e Ribin Moradi; e il portiere della nazionale di beach soccer Mohammad Hajipour.

La lettera prosegue affermando che “il calcio, in quanto fenomeno sociale più influente al mondo, non può e non deve rimanere in silenzio di fronte a esecuzioni, uccisioni, arresti arbitrari e minacce contro gli atleti”. Si chiede alla FIFA e alle federazioni nazionali di “condannare pubblicamente tali azioni, esigerne la cessazione immediata, utilizzare tutti i meccanismi legali e disciplinari disponibili per proteggere le figure del calcio iraniano” e di “affermare che la protesta pacifica e l’espressione delle opinioni personali sono diritti umani fondamentali”.

La lettera si conclude con un monito: “Il silenzio di fronte a questi crimini equivale ad abbandonare i principi stessi che il calcio mondiale afferma di difendere”.

Il contesto delle proteste

Secondo alcune fonti citate nella lettera, le vittime della repressione potrebbero essere oltre trentamila in appena quarantotto ore. Il Guardian riferisce che le stime parlano di oltre diciottomila morti, con alcune valutazioni ancora più alte. Tra le vittime si segnalano anche giovani calciatori come Amirhassan Ghaderzadeh, di diciannove anni, che rischierebbe l’esecuzione per la sua partecipazione alle proteste.

Firmatari e richieste

Il Guardian conferma che la lettera è stata firmata da una ventina di figure di rilievo del calcio iraniano, tra cui Ali Karimi, e indirizzata anche ai presidenti delle federazioni affiliate alla FIFA.

