Si muove il calciomercato invernale in uscita del Crotone, in attesa del primo acquisto invernale. La società rossoblù starebbe per concludere la cessione di Jacopo Murano al Potenza. In caso di addio della punta gli squali avrebbero messo nella lista dei possibili sostituti Youssouph Sylla, attaccante del Foggia. In uscita gli squali starebbero perfezionando la cessione dell'attaccante Federico Ricci al Sorrento con il calciatore che ha già dato l'addio alla maglia rossoblù sui social.

Crotone, valzer di attaccanti

Per una punta che potrebbe entrare, due sembrano pronte a cambiare squadra.

In entrata nelle ultime ore sarebbe stato accostato il profilo dell'attaccante Youssouph Sylla del Foggia. Il calciatore in questa stagione ha totalizzato 1 rete in 12 presenze con i Satanelli. Ad interessarsi a lui anche altre formazioni di Serie D come Ostiamare, UniPomezia e Desenzano. A partire invece sarà Federico Ricci, prossimo all'approdo al Sorrento a titolo definitivo. Il calciatore ha salutato città e tifosi sui social: "Le nostre strade si dividono ma sarò sempre uno di voi". A seguirlo potrebbe essere Jacopo Murano. Il calciatore, che ha preso parte alla trasferta di Benevento subentrando dalla panchina, potrebbe finire al Potenza. Da sciogliere sarebbe il nodo legato all'ingaggio.

Crotone, interesse per Manzi, il Giugliano acquista Nepi

Chi non arriverà nemmeno in questa finestra di trattative è l'attaccante Alessio Nepi, passato dal Giugliano al Perugia. La punta era stata accostata al Crotone nelle scorse ore dopo l'interessamento della scorsa estate. Gli squali starebbero invece valutando concretamente l'acquisto dall'Avellino del centrale difensivo Claudio Manzi. Il calciatore, in scadenza di contratto il 30 giugno 2027, ha totalizzato solamente 3 presenze in questa stagione e sarebbe ambito anche dal Cosenza, sempre in Serie C.

Le altre possibili operazioni di gennaio

Nei giorni scorsi il Crotone ha già effettuato una cessione, quella del jolly difensivo Filippo Berra, passato a titolo definitivo alla Salernitana.

In uscita gli squali potrebbero mandare a giocare altrove il centrocampista Andrea Gallo, che piace al Picerno, e il centrocampista Riccardo Stronati che piace a Giugliano e Casertana. Non dovrebbe partire invece il terzino Filippo Groppelli, mentre sarà da valutare la situazione legata al difensore Riccardo Cargnelutti, dato tra i partenti. Nessuna offerta sarebbe invece giunta per l'attaccante e capitano degli squali Guido Gomez, pezzo pregiato della squadra e punto di forza del reparto avanzato del gruppo di Emilio Longo.