Il Crotone vince anche la sfida della 23esima giornata contro il Potenza (2-0) e guarda alla trasferta di Siracusa del 1 febbraio (ore 17:30) con un occhio al calciomercato invernale In difesa gli squali potrebbero riportare in Calabria il centrale difensivo Nicolò Armini, ceduto nei mesi scorsi al Campobasso. Il Crotone dovrà acquistare almeno quattro calciatori: due centrali difensivi, un centrocampista e un'attaccante. Scelte che comunque potrebbero subire cambiamenti a seconda dei risvolti del mercato invernale.

Crotone, Armini per la difesa

Con la partenza nei giorni scorsi di Riccardo Cargnelutti, ceduto a titolo definitivo al Catania, il Crotone dovrebbe portare in Calabria due difensori: uno con maggiore esperienza, il secondo potrebbe essere un profilo giovane. Il nome che circola in queste ore è quello di Nicolò Armini del Campobasso, sempre in Lega Pro. In questa stagione per lui 9 presenze, meno di quanto fosse preventivato dallo stesso calciatore in estate. Il Crotone starebbe valutando un suo ritorno, ma non sarebbe l'unico calciatore terminato nella lista dei possibili acquisti.

Di Pasquale protagonista: può rimanere a Crotone

Nonostante l'interesse del Foggia, almeno per quanto trapelato da ambienti pugliesi, il centrale difensivo Davide Di Pasquale dovrebbe rimare a Crotone.

Il calciatore, alla luce della cessione di Cargnelutti, avrà il compito di guidare la difesa dei calabresi nel girone di ritorno. Nelle ultime giornate l'ex Foggia è stato protagonista anche sotto l'aspetto realizzativo: due reti consecutive nelle gare contro Cosenza e Potenza lo hanno reso fondamentale nell'undici iniziale del tecnico Emilio Longo.

Crotone, vittoria contro il Potenza

Nella serata del 24 gennaio il Crotone è riuscito ad ottenere la prima vittoria del 2026 all'Ezio Scida. L'incontro contro il Potenza di mister De Giorgio è terminato 2-0 in favore dei calabresi. A decidere il match le reti siglate da Matteo Maggio e Davide Di Pasquale. Una vittoria che ha rilanciato la classifica del Crotone che, dopo 23 giornate, vanta 34 punti e inizia a consolidare la sua posizione playoff.