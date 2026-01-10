Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Di Natale attraverso il suo profilo X, il mercato di gennaio della Juventus potrebbe arricchirsi di un nome finora rimasto sullo sfondo. In un contesto in cui i bianconeri stanno monitorando diversi profili per rinforzare le corsie esterne, spunta infatti quello di Gustav Isaksen, esterno offensivo della Lazio. Un’ipotesi che, almeno per ora, non rappresenta una priorità assoluta per la dirigenza juventina, ma che potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta nelle fasi finali della sessione invernale.

Isaksen, un’idea di fine mercato

Come spiegato da Di Natale, la Lazio non considererebbe Isaksen incedibile a prescindere. Di fronte a un’offerta ritenuta congrua, intorno ai 20 milioni di euro, la società biancoceleste potrebbe infatti valutare la cessione dell’esterno danese anche nel corso di questo mese di gennaio. Un’apertura che rende il profilo dell’ex Midtjylland interessante soprattutto in chiave strategica. Per la Juventus, Isaksen non sarebbe una prima scelta né un obiettivo prioritario, ma potrebbe diventare una soluzione praticabile qualora il mercato offrisse condizioni favorevoli. In particolare, l’idea bianconera sarebbe quella di attendere le ultime battute della finestra invernale, nel caso in cui la Lazio decidesse di ammorbidire la propria posizione, aprendo a formule più sostenibili come un prestito senza obbligo di riscatto.

Una possibilità che permetterebbe alla Juve di rinforzare le fasce senza appesantire immediatamente il bilancio.

Un nome nuovo in una lista già affollata

Isaksen va dunque ad aggiungersi a una lista già piuttosto lunga di profili attenzionati dalla Juventus per potenziare gli esterni offensivi. Tra questi, secondo le indiscrezioni, figurerebbe anche Federico Chiesa, oggi al Liverpool: un’operazione però estremamente complicata, vista la rilevanza economica dell’affare e le richieste del club inglese. Restano sul taccuino bianconero anche Daniel Maldini, dato in uscita dall’Atalanta e considerato un profilo interessante per duttilità e margini di crescita, e Yannick Ferreira Carrasco, fantasista attualmente all’Al-Shabab ma desideroso di tornare protagonista nel calcio europeo.