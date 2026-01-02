A Torino si sta valutando l’ipotesi di anticipare l’operazione per Xaver Schlager. Il centrocampista austriaco, in scadenza di contratto con il Lipsia, è un profilo seguito per giugno ma non ha ancora dato l’ok al rinnovo con il club tedesco, perché intenzionato a vivere una nuova esperienza. La Juventus lo ha messo nel mirino e sta lavorando per superare la concorrenza. L’idea dei bianconeri, ora, è provare a chiudere già in questa finestra di mercato, così da ampliare le opzioni a disposizione di Spalletti.

Negli ultimi giorni sono stati confermati i contatti per Guido Rodríguez.

Il centrocampista argentino, attualmente poco utilizzato al West Ham, è alla ricerca di maggiore continuità. Rodríguez sta prendendo in considerazione anche altre offerte, con l’obiettivo di trovare più spazio nella seconda parte della stagione.

Il Lipsia chiede alla Juventus 15 milioni per lasciar partire Xaver Schlager

Xaver Schlager è un centrocampista austriaco di 28 anni che attualmente gioca nel RB Leipzig e ha il contratto in scadenza a giugno 2026. Il suo valore di mercato attuale si aggira intorno ai 9-10 milioni, ma in passato, prima di alcuni infortuni e con una scadenza di contratto più lontana, il club tedesco aveva richiesto anche cifre superiori (fino a circa 15-18 milioni) per il suo cartellino, mentre il trasferimento da Wolfsburg a Lipsia nel 2022 fu di circa 12 milioni.

Le caratteristiche tecniche del centrocampista

Xaver Schlager è un centrocampista dinamico e completo, con caratteristiche sia tecniche che fisiche ben equilibrate. Nonostante non sia particolarmente alto (circa 174 cm) e robusto, compensa con straordinaria resistenza, aggressività e intensità di gioco, il che gli permette di coprire ampie zone del campo per tutta la durata delle partite e di inserirsi con costanza nei contrasti e nel recupero palla.

Tecnicamente, Schlager è abile nel controllare il pallone, giocare di prima e distribuire efficacemente i passaggi sia brevi che lunghi, fungendo da raccordo tra la difesa e l’attacco. La sua visione di gioco e la capacità di leggere le situazioni gli consentono di intercettare palloni e impostare la manovra con ordine.

Pur non essendo un regista offensivo puro, contribuisce anche alla costruzione del gioco grazie ad un ottimo senso della posizione.

Dal punto di vista tattico, può essere utilizzato come centrocampista centrale o in un ruolo più difensivo; la sua adattabilità lo rende utile in sistemi sia di pressing alto che di gestione del possesso.