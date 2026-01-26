Il calciomercato italiano è entrato nell’ultima settimana e il clima attorno alle trattative è quello delle ore decisive. I tavoli sono aperti, i telefoni squillano senza sosta e molte società stanno accelerando per chiudere operazioni rimaste in sospeso o per cogliere occasioni nate all’improvviso. Come spesso accade in questa fase, il mercato cambia ritmo: meno manovre esplorative e più affondi concreti.

C’è chi cerca l’ultimo rinforzo per completare la rosa, chi è chiamato a rimediare a lacune evidenti e chi, invece, deve prima cedere per poi reinvestire.

In questi giorni diventano centrali prestiti, scambi e soluzioni last minute, con dirigenti pronti a sfruttare ogni spiraglio utile. L’elemento tempo è decisivo: ogni ora che passa può sbloccare una trattativa o farne saltare un’altra.

L’ultima settimana non è solo una corsa contro il calendario, ma anche una partita di strategia e nervi. E spesso, proprio allo scadere, arrivano i colpi che cambiano il volto della stagione.

Calciomercato live: 26 gennaio