Il calciomercato italiano è entrato nell’ultima settimana e il clima attorno alle trattative è quello delle ore decisive. I tavoli sono aperti, i telefoni squillano senza sosta e molte società stanno accelerando per chiudere operazioni rimaste in sospeso o per cogliere occasioni nate all’improvviso. Come spesso accade in questa fase, il mercato cambia ritmo: meno manovre esplorative e più affondi concreti.
C’è chi cerca l’ultimo rinforzo per completare la rosa, chi è chiamato a rimediare a lacune evidenti e chi, invece, deve prima cedere per poi reinvestire.
In questi giorni diventano centrali prestiti, scambi e soluzioni last minute, con dirigenti pronti a sfruttare ogni spiraglio utile. L’elemento tempo è decisivo: ogni ora che passa può sbloccare una trattativa o farne saltare un’altra.
L’ultima settimana non è solo una corsa contro il calendario, ma anche una partita di strategia e nervi. E spesso, proprio allo scadere, arrivano i colpi che cambiano il volto della stagione.
Calciomercato live: 26 gennaio
- Ternana: fatta per l’arrivo di Pagliari dal Lumezzane
- Lumezzane, interesse concreto per Colangiuli di proprietà del Bari
- Pineto, fase avanzata per la chiusura delle operazioni che porterebbero il difensore Davide Giannini e il centrocampista Erdis Kraja, entrambi dal Pescara
- Ternana, trattativa ormai alle battute finali con il Lumezzane per Marco Pagliari, esterno classe 2004 già impiegato con continuità nella prima parte di stagione