Con l’apertura ufficiale del calciomercato invernale il 2 gennaio, entra nel vivo una fase cruciale della stagione, quella in cui le società cercano di correggere, rinforzare o rilanciare i propri progetti. Tra Serie A, categorie professionistiche e dilettantismo, i movimenti iniziano a delineare strategie chiare: chi punta all’Europa, chi alla salvezza e chi a costruire basi solide per il futuro.
In questi primi giorni non sono mancate operazioni già definite, come l’innesto della Lazio, che ha chiuso per Ratkov, ma anche numerose trattative che tengono banco soprattutto nelle serie inferiori.
La Sambenedettese valuta il difensore tedesco Mrozek, con attenzione anche a Lonardo e Cioffi, mentre il Livorno ha ufficializzato l’arrivo di Luperini dal Catania. Intanto Riccio della Sampdoria piace ad Avellino e Bari, la Virtus Entella lavora su Romagnoli, mentre nel Sud si registrano affari chiusi: il Casarano prende Leonetti dal Campobasso e l’Altamura definisce l’arrivo di Alastra dal Potenza. Segnali chiari: il mercato è appena iniziato, ma le manovre sono già entrate nel vivo.
Calciomercato live 8 gennaio
- Lecce su Gandelman, trequartista del Gent che ha segnato 7 gol in stagione. Lo ha anticipato Lecceprima e poco fa sono arrivate conferme anche dall'esperto Di Marzio. Si tratterebbe di un colpo davvero importante e di spessore per i salentini considerando anche l'esperienza europea del calciatore che ha giocato anche in Europa League e in Conference League nella sua carriera.
- UFFICIALE! Il Catanzaro investe sul domani: arriva Gatto dalla Reggina.
- UFFICIALE! Colpo internazionale per la Reggiana: dal mercato uruguaiano sbarca il centrocampista Martín Suárez.
- Il Pisa rivede le proprie strategie: Tramoni non è più intoccabile e può diventare un’opportunità per la Serie B.
- Linea nordica confermata per il Venezia: dal Strømsgodset arriva il classe 2004 Farji.
- Il Catania accelera per Crisetig: ora la decisione finale spetta al regista del Padova.
- Spezia, accordo completo con il Modena per Mendes: manca solo il sì del giocatore.
- Il Venezia dice no a un’offerta da 13 milioni del Wolverhampton Wanderers per Doumbia.