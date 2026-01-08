Con l’apertura ufficiale del calciomercato invernale il 2 gennaio, entra nel vivo una fase cruciale della stagione, quella in cui le società cercano di correggere, rinforzare o rilanciare i propri progetti. Tra Serie A, categorie professionistiche e dilettantismo, i movimenti iniziano a delineare strategie chiare: chi punta all’Europa, chi alla salvezza e chi a costruire basi solide per il futuro.

In questi primi giorni non sono mancate operazioni già definite, come l’innesto della Lazio, che ha chiuso per Ratkov, ma anche numerose trattative che tengono banco soprattutto nelle serie inferiori.

La Sambenedettese valuta il difensore tedesco Mrozek, con attenzione anche a Lonardo e Cioffi, mentre il Livorno ha ufficializzato l’arrivo di Luperini dal Catania. Intanto Riccio della Sampdoria piace ad Avellino e Bari, la Virtus Entella lavora su Romagnoli, mentre nel Sud si registrano affari chiusi: il Casarano prende Leonetti dal Campobasso e l’Altamura definisce l’arrivo di Alastra dal Potenza. Segnali chiari: il mercato è appena iniziato, ma le manovre sono già entrate nel vivo.

Calciomercato live 8 gennaio