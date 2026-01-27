Il calciomercato spesso regala affreschi di romanticismo e un possibile quadro dell’attuale sessione può veder protagonista Lorenzo Insigne vicinissimo al ritorno al Pescara, dove tutto è iniziato. L’esterno campano, svincolato dopo l’esperienza al Toronto in MLS, sembrava potersi mettere in evidenza per un’altra scelta romantica ovvero il ritorno al Napoli; sua squadra del cuore e di fatto club della consacrazione. Diversamente dalle attese, forse anche per mancanza di concretezza rispetto al trasferimento all’ombra del Vesuvio, l’esterno d’attacco sembra invece aver scelto il Pescara come ‘nuova-vecchia’ destinazione magari per ingraziarsi anche il parere di Gennaro Gattuso in ottica nazionale.

Lorenzo Insigne riparte da Pescara: scelta di cuore per l’ex Napoli

Stando alle ultime notizie, la trattativa per il ritorno di Lorenzo Insigne al Pescara sarebbe ad un passo dalla chiusura: contratto di sei mesi per aiutare il Delfino a conquistare la salvezza. Una scelta, infatti, non banale per l’ex Napoli; la squadra di Giorgio Gorgone si trova attualmente in ultima posizione in Serie B, precisamente a 6 lunghezze dal Bari. Il rischio retrocessione è evidente ma l’estro di Insigne può donare quella fiducia necessaria per ultimare un vero e proprio miracolo sportivo.

L’altro lato della medaglia della scelta romantica di Lorenzo Insigne - vicinissimo il ritorno al Pescara - è la suggestione Napoli, di fatto sfumata.

L’esterno sembrava orbitare tra le idee della dirigenza azzurra ma, a quanto pare, nulla si sarebbe concretizzato forse anche per questioni prettamente tecnico-tattiche. Date i problemi numerici per la squadra di Antonio Conte - assillata dagli infortuni - a prescindere dalle idee di campo non sarebbe stata forse un’idea così inusuale puntare, anche, sul ritorno di Lorenzo Insigne.

Lorenzo Insigne, ritorno al passato dopo 15 anni di gioie e dolori

Era la stagione 2011-12, a centrocampo l’estro di Verratti - destinato poi ad incantare all’ombra della Torre Eiffel, sponda Paris Saint Germain - mentre in attacco brillava proprio Lorenzo Insigne a supporto di un Ciro Immobile che avrebbe poi scritto la storia della Serie A con il peso e il numero delle sue reti con la maglia della Lazio.

Destini diversi ma tutti significativi, ognuno di loro ha lasciato qualcosa di importante nelle rispettive squadre storiche; sogni partiti proprio da quel Pescara straripante che conquistò la promozione nella massima serie.

Quasi 15 anni dopo, Lorenzo Insigne colora di sentimenti nostalgici l’attuale sessione di calciomercato scegliendo il Pescara, scegliendo le radici; la storia in Serie B è piuttosto diversa rispetto alla sua prima esperienza - ai tempi fu storica promozione (con 36 presenze e 18 gol) ora si lotta per la salvezza - ma se la trattativa dovesse andare in porto sarebbe certamente un’emozione unica per l’attaccante campano tornare a vestire la maglia che di fatto lo ha lanciato nel calcio che conta.