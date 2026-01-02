Dopo tanta attesa, il calciomercato è ufficialmente partito questa mattina e il movimento attorno alle trattative è già intenso. Molte società non hanno perso tempo e si sono subito messe al lavoro per rinforzare le proprie rose, tra contatti, sondaggi e prime operazioni concrete. L’obiettivo è farsi trovare pronti fin dalle prime settimane, anticipando la concorrenza e colmando le lacune emerse nella prima parte di stagione. Tra ambizioni, strategie e necessità, il mercato entra subito nel vivo.
2 gennaio: calciomercato live
- Bari, Cistana approderà in biancorosso con la formula del prestito secco fino a giugno.
- La Sampdoria mette a segno un nuovo innesto in vista del girone di ritorno di Serie B. I blucerchiati hanno definito anche l’arrivo di Gerasimos Mitoglou, difensore classe 1999, che approderà a Genova da svincolato dopo l’esclusione dal progetto tecnico dell’AEK Atene.
- UFFICIALE! Milan: ufficiale l’arrivo in prestito dell’attaccante tedesco Niclas Füllkrug dal West Ham. Ora i rossoneri cercano un difensore centrale: il sogno è il ritorno in Italia del sudcoreano Kim Min-jae, oggi al Bayern Monaco.
- Roma: in fase di definizione l’arrivo dell’attaccante italiano Giacomo Raspadori.
- Inter: l’Al-Hilal di Simone Inzaghi apre alla cessione in prestito di João Cancelo; i nerazzurri provano a riportare a Milano il terzino portoghese.
- Torino, doppio obiettivo, con il difensore brasiliano David Ricardo del Botafogo e l’attaccante italo-svizzero Alessandro Vogt del San Gallo.
- A centrocampo, per il Torino non decolla lo scambio con la Fiorentina tra Rolando Mandragora e Cesare Casadei; proseguono invece i contatti con la Lazio per l’asse Ivan Ilić–Reda Belahyane.
- Sampdoria, mercato scatenato. In arrivo Sebastiano Esposito (prestito con obbligo di riscatto per circa 1,5 milioni più bonus) e Matteo Brunori; pronte anche le firme di Konstantinos Mitoglou e David Begic.
- Fiorentina, ecco il primo colpo dell’era Fabio Paratici è l’esterno offensivo israeliano Manor Solomon, in arrivo in prestito dal Villarreal via Tottenham.
