Dopo tanta attesa, il calciomercato è ufficialmente partito questa mattina e il movimento attorno alle trattative è già intenso. Molte società non hanno perso tempo e si sono subito messe al lavoro per rinforzare le proprie rose, tra contatti, sondaggi e prime operazioni concrete. L’obiettivo è farsi trovare pronti fin dalle prime settimane, anticipando la concorrenza e colmando le lacune emerse nella prima parte di stagione. Tra ambizioni, strategie e necessità, il mercato entra subito nel vivo.

2 gennaio: calciomercato live