La Juventus, al netto del passo falso compiuto sabato sera contro il Cagliari, sta lentamente scalando la classifica della Serie A e questo anche grazie all'operato di Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero, da quando si è insediato alla Continassa, ha permesso alla squadra di svoltare una stagione che stava prendendo una pericolosa china e questo grazie al lavoro giornaliero e agli input che hanno trasformato l'undici bianconero in una macchina quasi perfetta. Un operato certosino, che secondo quanto riportato su X dal giornalista Graziano Campi, non sarebbe passato inosservato: "Diversi club sono interessati a Luciano Spalletti per la prossima stagione, nel caso la Juventus non dovesse confermare il suo contratto.

Se la Juve lo vuole, non va da nessun'altra parte. Altrimenti di piazze dove può divertirsi per due o tre stagioni ce ne sono. La Fiorentina è la squadra a cui penso per lui. Dubito che Vanoli resti, a prescindere dalla salvezza. Paratici stima Spalletti? Io penso di sì"

Campi: 'Nelle prossime settimane la Juve può rinascere o affondare definitivamente'

Campi, guardando poi al calendario della Juventus delle prossime settimane, ha scritto: "Nelle prossime sette partite la Juve può rinascere o affondare definitivamente. Benfica, Napoli, Monaco, Parma, Atalanta, Lazio, Inter, Como e Roma. Dopo questo ciclo si potrà valutare serenamente l'operato di Spalletti. Chi parte prevenuto, pro rinnovo o esonero, sbaglia".

Juventus, i tifosi rispondono a Campi: 'Se Spalletti non avesse ricevuto garanzia avrebbe firmato per altri'

Le parole di Campi hanno acceso la discussione fra i tifosi della Juventus sul web: "Se Spalletti non avesse ricevuto garanzie a novembre avrebbe firmato per la Fiorentina. Spalletti è legatissimo alla mamma ormai anziana (spesso menzionata nelle interviste): l'opzione estero è da escludere. In Italia le panchine delle top 8, ad oggi, sono solide" scrive un utente su X.

Un altro ironicamente aggiunge: "Spalletti è l'unico acquisto sensato degli ultimi anni, non mi stupirei non lo rinnovassero". Un terzo infine sottolinea: "Avrà voglia di continuare a lavorare per una società mediocre che non lo asseconda sul mercato?".