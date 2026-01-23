Le voci di mercato attorno alla Juventus continuano ad alimentare il dibattito, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti tra la dirigenza bianconera e il Fenerbahce per il possibile trasferimento a Torino di Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino individuato come uno dei profili ideali per completare l’attacco di Luciano Spalletti. Un’operazione che, però, non mette d’accordo tutti. Tra le voci più critiche c’è quella del giornalista Graziano Campi, che su X ha espresso un giudizio netto e provocatorio, destinato a far discutere tifosi e addetti ai lavori.

La critica di Graziano Campi: “L’algoritmo va al contrario”

Graziano Campi su X ha affidato a poche righe un’analisi dura e senza filtri: “Mandando via Mbangula, Nico Gonzalez e Kolo Muani per Openda, David e Zhegrova, la Juve si è indebolita. Mandando via Vlahovic per En-Nesyri, numeri alla mano, la Juve si indebolirà. Mi pare che l’algoritmo vada al contrario”. Un commento che mette al centro il tema della resa sul campo e dei numeri, più che quello delle caratteristiche tattiche. Secondo Campi, le recenti scelte di mercato avrebbero già prodotto un impoverimento tecnico complessivo e l’eventuale "scambio" Vlahovic-En-Nesyri rischierebbe di confermare questa tendenza. Il riferimento all’algoritmo poi, è una critica diretta a Damien Comolli, amministratore delegato bianconeri a cui viene imputato una gestione eccessivamente guidata da parametri economici e digitali, piuttosto che da una reale conoscenza di campo dei giocatori trattati.

Una critica, mossa da Campi ma che in realtà sta prendendo sempre più piede fra i tifosi della Juventus.

Juventus, tanti tifosi replicano alle parole scritte da Campi: 'L'unico errore è stato Kolo Muani'

Proprio alcuni di questi, hanno replicato all'analisi fatta da Campi: "L'unico errore è stato Muani: Mbangula non fa la differenza in Bundesliga, Gonzalez è un giocatore normalissimo e lì il titolare è Conceicao non Zhegrova" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Nessuno più di me difende e ha difeso Vlahovic. Ma se il serbo non rinnova non possiamo farci nulla. Comunque anche mandando via Rabiot, Fagioli, Barrenechea, Iling, Huijsen, Soulé e Chiesa per Douglas Luiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Kelly e Conceicao la Juve si è indebolita".