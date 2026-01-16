Il girone di ritorno della Liga spagnola si apre con la sfida tra Celta Vigo e Rayo Vallecano, in programma sabato 18 gennaio alle ore 18:30 presso l’Estadio Abanca-Balaídos di Vigo. Il Celta, spinto dall’entusiasmo del proprio pubblico, cerca i tre punti per rilanciare una stagione fin qui altalenante, mentre il Rayo di Vallecas tenta il colpo esterno per migliorare la classifica. Un banco di prova importante in questa ventesima giornata, dove ogni passo falso può pesare come un macigno in chiave salvezza e zona tranquilla di metà graduatoria.

Le probabili formazioni: Aspas e Borja Iglesias per far volare il Celta

Le scelte di formazione dovrebbero rispettare quanto visto nelle ultime uscite. Padroni di casa disposti con un 3-4-2-1 che prevede Ionut Andrei Radu tra i pali, trio difensivo composto da Javi Rodriguez, Carl Starfelt e Marcos Alonso. Sulle fasce Jones El-Abdellaoui e Oscar Mingueza, in mezzo Miguel Roman e Ilaix Moriba. Sulla trequarti agiscono il veterano Iago Aspas e Bryan Zaragoza, con il peso dell’attacco sulle spalle di Borja Iglesias.

Il Rayo Vallecano si presenta con il consueto 4-2-3-1: Augusto Batalla in porta, difesa a quattro con Ivan Balliu, Florian Lejeune, Nobel Mendy e Pep Chavarria. Davanti alla retroguardia operano Pedro Diaz e Gerard Gumbau.

Linea offensiva molto mobile con Jorge de Frutos, Isi Palazon, Álvaro García alle spalle di Carlos Martín.

Le quote: Balaídos spinge il Celta, favorito dai bookmaker

Il vento sembra soffiare alle spalle dei galiziani: William Hill quota la vittoria del Celta Vigo a 2.05, il pareggio a 3.10 e il successo esterno del Rayo a 3.70.

Simili valutazioni anche da Bet365, dove il Celta è offerto a 2.05, la X a 3.20 e l’impresa del Rayo Vallecano addirittura a 4.00. La pressione del Balaídos e le difficoltà del Rayo in trasferta contribuiscono a questa forbice nelle valutazioni.

I numeri dei protagonisti: da Aspas a Iglesias, passando per De Frutos

I riflettori sono puntati, come spesso accade, su Iago Aspas, cuore pulsante del Celta Vigo.

Il trentottenne attaccante galiziano non è più un ragazzino, ma resta figura carismatica e incisiva: in questa Liga è già sceso in campo 17 volte (8 da titolare), spesso entrando a gara in corso, totalizzando 2 reti e 3 assist. Nonostante i soli 14 tiri complessivi (8 nello specchio), la qualità rimane intatta: 21 passaggi chiave e 7 dribbling riusciti su 13. Capace di accendersi nei momenti caldi, ha già guadagnato un rigore decisivo a favore dei suoi.

Borja Iglesias si conferma uomo d’area imprescindibile: 7 reti in 18 presenze, cui si aggiungono 2 assist, per un totale di 1049 minuti sul rettangolo verde. L’ex attaccante del Betis è spesso il terminale delle manovre celestiali, come dimostrano sia i 22 tiri totali (13 nello specchio) che la capacità di reggere urti e duelli con i difensori avversari: ben 97 duelli ingaggiati, 40 vinti.

Due rigori trasformati confermano la freddezza dal dischetto e la sua importanza nei momenti chiave.

Tra le sorprese della stagione spicca Bryan Zaragoza: ha giocato 17 partite (11 da titolare) senza ancora trovare il gol, ma ha distribuito 1 assist e si è messo in mostra per la vivacità negli uno contro uno: ben 56 dribbling tentati, 21 riusciti, a mostrare una pericolosità costante sulle corsie laterali. La sua percentuale duelli vinti (43 su 104) racconta di un giocatore che spesso cerca la giocata personale per creare superiorità.

Sul versante Rayo Vallecano, Álvaro García è il motore creativo sulla corsia: 3 gol e 2 assist in 19 presenze, con 24 chiavi passaggi e una discreta presenza in fase difensiva: 15 tackle e 8 intercetti.

Meno vivace nei dribbling (2 riusciti su 7 tentativi), ma attivo nelle due fasi.

Da segnalare l’ottimo apporto di Jorge de Frutos, titolare fisso con 17 presenze e ben 6 reti realizzate: il suo impatto si vede anche nelle 23 conclusioni totali, 13 delle quali nello specchio della porta. Con 16 passaggi chiave e 13 dribbling riusciti, rappresenta uno dei principali grimaldelli offensivi del Rayo. Ha inoltre procurato 3 calci di rigore, dimostrandosi sempre nel vivo dell’azione offensiva.

Carlos Martín, di rientro dall'esperienza all’Atlético Madrid, al momento ha collezionato una sola presenza da titolare nel Rayo, giocando 79 minuti e sfiorando il gol con 2 tiri. Nel suo esordio si è fatto notare per la capacità di inserirsi nei duelli (8 vinti su 13) e in interdizione, con 3 tackle completati, chiudendo la prestazione con una valutazione di 6.7.