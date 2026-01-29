Il Napoli saluta la Champions League al termine della fase a gironi, dopo aver ceduto in casa al Chelsea per 3-2 in una serata intensa e combattuta allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli in rimonta nel primo tempo

La partita si apre con un rigore assegnato al Chelsea per un fallo di mano di Juan Jesus su punizione di James: dal dischetto Enzo Fernandez trasforma nonostante l’intervento di Meret. Il Maradona resta in silenzio, ma il Napoli reagisce con forza. Al 33’ Elmas recupera palla e serve Vergara, che con una veronica supera Fofana e insacca nell’angolo.

Poco prima dell’intervallo, al 43’, Olivera crossa basso e Hojlund anticipa Fofana, ribaltando il risultato e portando il Napoli in vantaggio all’intervallo.

La ripresa: Chelsea travolgente e Napoli che cede

In avvio di ripresa Rosenior inserisce Palmer, mossa decisiva: al 16’ della ripresa Palmer serve Joao Pedro, che supera Juan Jesus e batte Meret con un tiro angolato. Il Napoli inizia a perdere energie, mentre il Chelsea sfrutta la panchina lunga con le sostituzioni di Chalobah, Gittens e Garnacho. Conte risponde togliendo Juan Jesus e inserendo Gutierrez, poi manda in campo Lukaku per Elmas. Ma il Chelsea domina fisicamente e al 39’ della ripresa Joao Pedro, ancora servito da Palmer, entra in area e firma il 3-2 che condanna gli azzurri all’eliminazione.

Contesto e conseguenze dell'eliminazione

Il Napoli paga il mancato successo a Copenaghen e una rosa ridotta dagli infortuni e dal mercato in uscita, che ha costretto Conte a schierare solo quattordici giocatori. Nonostante l’impegno e la generosità, la squadra azzurra non riesce a contenere la rimonta del Chelsea, che merita il successo grazie alla qualità e alla freschezza fisica dimostrata.

Il passaggio del turno del Chelsea

La doppietta di Joao Pedro è stata decisiva per il passaggio del Chelsea agli ottavi di finale, mentre il Napoli è stato eliminato dalla competizione. Il brasiliano ha segnato due gol spettacolari nella ripresa, prima con un tiro da fuori area al 61’ e poi con un diagonale all’82’, completando la rimonta. Il Chelsea ha così evitato i playoff e si è qualificato direttamente agli ottavi di finale della Champions League.