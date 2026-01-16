Sarà uno Stamford Bridge pronto ad abbracciare una nuova battaglia della Premier League quello che sabato 17 gennaio, alle ore 16:00, vedrà il Chelsea ospitare il Brentford nel 22° turno della stagione 2025/26. I Blues cercano continuità e punti pesanti tra le mura amiche, mentre le Bees cercheranno l'impresa in trasferta nella cornice storica londinese di Fulham Road, a sudovest della capitale. Nel clima elettrizzante della Premier, un match che promette gol e talento, guidato da alcuni tra i profili più interessanti del campionato inglese.

Le probabili formazioni: giovani talenti e volti noti a confronto

Chelsea (4-2-3-1): Tra i pali spazio a Robert Sanchez, protetto dal quartetto Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo e Jorrel Hato. In mediana il dinamismo di Andrey Santos e Moises Caicedo; sulla trequarti grande attesa per il talento brasiliano Estevao, affiancato da Enzo Fernandez e Pedro Neto, chiamati a supportare la punta Jamie Bynoe-Gittens, giocatore cresciuto nel vivaio cittadino.

Brentford (4-2-3-1): Il tecnico delle Bees risponde con Caoimhin Kelleher tra i pali, linea difensiva composta da Michael Kayode, Vassbakk Ajer, Nathan Collins e Rico Henry. In mezzo Yegor Yarmoliuk e Vitaly Janelt agiscono da equilibratori, mentre la batteria offensiva vede Mathias Jensen, Keane Lewis-Potter e Kevin Schade alle spalle del centravanti Igor Thiago.

Le quote del match: Blues nettamente avanti secondo i bookmaker

I principali bookmaker non hanno dubbi: i favori del pronostico pendono decisamente dalla parte del Chelsea. William Hill quota il successo interno dei Blues a 1.67, il pareggio a 3.90 e la vittoria esterna del Brentford a 4.60. Si muove in linea anche Bet365, che propone il trionfo dei padroni di casa a 1.73, l’X a 4.00 e una sorpresa delle Bees quotata 4.75.

L’effetto Stamford Bridge e la qualità in rosa spingono fortemente i riflettori sulla squadra di casa.

Focus statistico: dagli esterni dei Blues alla punta delle Bees

Chelsea.

Tra i talenti più attesi, spicca il giovane brasiliano Estevao: all’esordio nella Premier si è già ritagliato uno spazio importante, con 17 presenze (di cui 8 dall’inizio) e 611 minuti sulle gambe. Dribbling vivace (23 riusciti su 54 tentativi), un gol e un assist messi a referto, senza dimenticare la capacità di ottenere un rigore a favore. Nonostante la giovane età, Estevao ha già dimostrato personalità nei duelli (40 vinti su 110) e una propensione a cercare spesso l’1 contro 1.

Non passa inosservato nemmeno Jamie Bynoe-Gittens. Il 21enne londinese, dopo la trafila tra Premier League e academy, punta a consacrarsi definitivamente: in 14 partite, 4 da titolare, ha confezionato 2 assist e garantito ritmo sulla fascia destra, con 13 dribbling riusciti su 19 tentativi e una solidità nei duelli (30 su 51 vinti).

Il suo contributo creativo resta una delle chiavi per scardinare la retroguardia compatta del Brentford.

L’estro di Pedro Neto regna incontrastato nella metà campo offensiva dei Blues. Il portoghese ha collezionato già 21 presenze stagionali, con 19 da titolare e 5 centri all’attivo, a cui aggiunge 3 assist e una valutazione media di 7.07. Forte nell’1vs1 (29 dribbling riusciti su 62), Neto detta i tempi nello sviluppo offensivo con 34 key pass e una produzione costante di pericoli per le difese avversarie.

Brentford. Dall’altra parte, la pericolosità delle Bees passa dai piedi e dalla presenza di Igor Thiago: 16 reti in 21 presenze, una vera sentenza sotto porta, arricchite da una presenza fisica importante certificata dai 101 duelli vinti (su 266) e dalla capacità di incidere anche su calcio di rigore, con ben 5 penalty realizzati su 6 tentativi.

La sua media voto di 7.13 lo posiziona tra i migliori finalizzatori della Premier attuale.

Nei corridoi laterali della squadra di Thomas Frank si muove Keane Lewis-Potter, spesso ago della bilancia nelle partite più equilibrate: 2 gol e un assist in 19 presenze, a cui aggiunge una costanza nella partecipazione alla manovra e un discreto 38% di duelli vinti. In mediana, Mathias Jensen garantisce geometrie e inserimenti, già autore di 2 gol stagionali con un buon apporto in recupero palla (17 tackle).