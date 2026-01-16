Colonia e Mainz si danno appuntamento per la giornata numero 18 della Bundesliga 2025/26: si gioca sabato 17 gennaio alle ore 15:30 al RheinEnergieStadion di Colonia, in una sfida che mette davanti due squadre assetate di punti per riprendere la corsa subito dopo la pausa invernale. Il perché di tanta attenzione? Le due formazioni hanno mostrato segnali di crescita a tratti durante la prima parte di stagione, e ora sono chiamate a confermare ambizioni e solidità nella ripresa del campionato tedesco.

Le probabili formazioni di Colonia-Mainz: El Mala e Ache titolari nei "Geißböcke"

Per questa sfida al RheinEnergieStadion il tecnico del Colonia sembra intenzionato a puntare su un 3-4-2-1 che vede Marvin Schwaebe tra i pali; Sebulonsen, Martel e Ozkacar come linea di difesa a tre davanti al portiere. Sulle fasce spazio a Thielmann e Kaminski, con Krauss e Lund Hansen a completare la linea di centrocampo. Davanti, Linton Maina e Said El Mala agiranno alle spalle di Ragnar Ache, probabile riferimento centrale d’attacco.

Mainz risponde con un modulo speculare: 3-5-2 con Daniel Batz in porta. In difesa spazio a Danny da Costa, Stefan Bell e Dominik Kohr; linea di centrocampo composta da Silvan Widmer, Nadiem Amiri, Kaishu Sano, Jae-Sung Lee e Kasey Bos.

In avanti, il tandem d’attacco Armindo Sieb e Phillip Tietz completa la formazione dei biancorossi.

Quote: tra i "Geißböcke" appena avanti ma tutto può succedere

I principali bookmaker vedono il Colonia leggermente favorito davanti al pubblico amico, ma si preannuncia una gara in equilibrio, palpitante fino al fischio finale.

William Hill quota la vittoria interna a 2.15, il pareggio a 3.40 e il successo esterno del Mainz a 3.10. Quote in linea anche per Bet365, che offre il colpo casalingo sempre a 2.15, il pareggio a 3.50 e la vittoria degli ospiti a 3.25. Segno che la gara, almeno sulla carta, rimane aperta a ogni esito: ogni dettaglio, ogni episodio, potrebbe diventare decisivo.

I protagonisti: El Mala trascinatore baby, Sano metronomo del Mainz

Tra le fila del Colonia saranno da tenere d’occhio alcuni giovani ed elementi di gamba.

Primi tra tutti Said El Mala, classe 2006, autentica sorpresa della prima parte di stagione dei "Geißböcke". Il talentino tedesco ha già timbrato 7 reti in 17 partite (di cui 7 da titolare), condite da 2 assist e una media-voto del 7.06: numeri che raccontano un centrocampista offensivo già maturo per incidere in Bundesliga, con 30 conclusioni di cui più della metà nello specchio. Notevole anche la confidenza nel dribbling (22 riusciti su 56 tentativi) e la capacità di tenere botta nei duelli contro avversari esperti: 54 vittorie su 123.

In attacco, Ragnar Ache è pronto a capitalizzare le sue chance: 1 gol, 3 assist e 16 presenze in cui ha combattuto su ogni pallone, risultando spesso prezioso nel lavoro di sponda e nei duelli aerei (ben 88 vinti su 157).

Il suo apporto, anche da subentrante, si è rivelato importante per mantenere a galla i padroni di casa nei momenti di difficoltà.

Linton Maina è l’altro nome che prova a innescare l’attacco col suo dinamismo. Pur con minutaggio limitato (381 minuti in 11 apparizioni), è riuscito ad andare a segno e a mostrare discreta efficacia nel dribbling (4 su 7 riusciti), restando una soluzione interessante per le ripartenze.

Passando al Mainz, il faro del centrocampo risponde al nome di Kaishu Sano. Il nipponico sembra non sentirsi mai stanco: sempre presente nelle prime 17 giornate, ha messo insieme 1530 minuti e un ruolo di pilota nella mediana, con numeri significativi per palle recuperate (38 intercetti e 23 tackle) oltre a una precisione di passaggio che sfiora i 650 palloni giocati.

Il rating di 7.13 lo colloca come uno dei migliori interpreti dei biancorossi.

Armindo Sieb, dopo la brevissima parentesi al Bayern Monaco, ha iniziato a trovare continuità in attacco con il Mainz: 2 reti in 14 presenze per lui, spesso utilizzato come carta dalla panchina. Tiene banco la sua capacità di inserirsi e rendersi pericoloso anche a gara in corso (5 tiri nello specchio, 7 passaggi-chiave distribuiti). Infine, Phillip Tietz prova a imporsi nel suo nuovo contesto: in due apparizioni da titolare, ha già collezionato un assist e tenuto botta in 45 duelli, vincendone ben 17.