L’atmosfera di Bundesliga si scalda a Colonia: venerdì 30 gennaio alle ore 20:30, al RheinEnergieSTADION, i padroni di casa ospitano i Lupi del Wolfsburg nella ventesima giornata della stagione. La posta in gioco pesa tanto per entrambe: i billy goats cercano punti vitali nel fortino amico, guidati da un giovane Said El Mala che continua a sorprendere; Wolfsburg punta invece sull’esperienza di Eriksen e sulla fisicità di Wimmer per trovare il colpo esterno e scalare posizioni sulla scacchiera di metà classifica.

Le probabili formazioni: Colonia con El Mala dal 1', Wolfsburg con Eriksen e Wimmer

I padroni di casa dovrebbero schierarsi con il 3-4-2-1 consolidato: Marvin Schwaebe difenderà i pali con davanti la linea a tre composta da Sebulonsen, Martel e van den Berg. Sulle corsie spazio a Castro-Montes e Maina, con Krauss e Kaminski centrali di centrocampo. Dietro l’ariete Ache, agiranno Buelter ed El Mala, con quest’ultimo ormai carta fondamentale nello scacchiere del Colonia.

Il Wolfsburg risponde con il classico 4-2-3-1: davanti a Grabara si muoveranno Fischer, Vavro, Jenz e Gerhardt. In mediana Svanberg farà coppia con Arnold, mentre Majer sarà il trequartista supportato da Wimmer e Eriksen sulle corsie, pronti ad alimentare il giovane Pejcinovic, riferimento offensivo centrale.

Quote Colonia-Wolfsburg: padroni di casa avanti nei pronostici

Secondo Bet365, sono i caproni a partire favoriti per i tre punti: la vittoria casalinga del Colonia viene quotata a 1.95, mentre il pareggio si attesta su una quota di 3.80. Il colpo esterno dei Lupi di Wolfsburg invece varrebbe 3.50 volte la posta.

Un margine che mostra come il fattore campo e il buon momento di alcuni protagonisti di casa orientino il borsino in direzione Colonia. La battaglia comunque resta aperta, con i Lupi abili spesso a graffiare in trasferta.

Said El Mala, Ache e Buelter: Colonia punta sui nuovi leader, Wolfsburg affida la regia a Eriksen

Said El Mala si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale tra i billy goats: nonostante la giovane età (19 anni), il centrocampista tedesco ha già messo insieme 19 presenze in stagione, di cui 8 da titolare, accumulando 914 minuti in campo.

La sua pericolosità è tangibile: con 7 reti e 2 assist è uno dei migliori marcatori della truppa di casa e la precisione sotto porta (17 tiri nello specchio su 34) lo rende avversario temibile tra le linee. El Mala riesce a dettare il ritmo anche nel duello fisico (61 vinti su 140) e non disdegna l’azione personale, con ben 24 dribbling riusciti su 62 tentativi.

Nel tridente spicca anche Ragnar Ache, attaccante tedesco di 27 anni dal profilo generoso: 18 presenze finora, spesso come arma a gara in corso, ma con già 3 gol e 3 assist. Ache è sempre nel vivo della mischia: oltre 199 duelli di cui 111 vinti, a testimoniare la sua presenza costante negli uno contro uno, mentre la sua pericolosità si esprime anche nei 11 tiri indirizzati nello specchio su 21 tentativi.

Marius Buelter, decano dell’attacco col suo dinamismo trentaduenne, mantiene numeri di rilievo: 17 presenze, 3 gol, 3 assist, prezioso nelle fasi di raccordo (16 passaggi chiave su 244 totali) e abile a ricevere fallo (17 volte) per far salire la squadra. La sua versatilità lo rende difficile da inquadrare per i difensori avversari.

Dall’altra parte il Wolfsburg si affida all’esperienza internazionale di Christian Eriksen: il danese ha smistato 542 palloni in 16 presenze, mostrando la solita visione con 25 passaggi chiave e 4 assist, oltre a una rete all’attivo e un rigore trasformato. Nel motore della mediana Lupi, il suo apporto creativo resta imprescindibile.

Sui fianchi lavora Patrick Wimmer, uomo d’assalto con 3 reti e 3 assist in 16 partite e 22 dribbling riusciti su 43: la sua intraprendenza concede ampiezza e profondità, aiutando anche in fase difensiva con 24 tackle e 18 intercetti.

In attacco attenzione al 20enne Dzenan Pejcinovic, bomber spesso decisivo anche da subentrato e già autore di 5 sigilli stagionali. Il giovane tedesco ha totalizzato 16 presenze (8 da titolare), affermandosi come riferimento mobile e dinamico in avanti per la formazione della Bassa Sassonia.