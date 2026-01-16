Lunedì 19 gennaio alle ore 18:30, lo Stadio Giovanni Zini di Cremona ospiterà la sfida tra Cremonese e Verona, gara valida per la ventunesima giornata della Serie A 2025/26. Una partita che mette in palio punti pesantissimi per due squadre desiderose di cambiare marcia nel girone di ritorno. La Cremonese del tecnico Barone, in panchina per la squalifica di Nicola, cerca continuità dopo gli ultimi segnali di ripresa, mentre l’Hellas Verona di Zanetti va a caccia della prima vittoria del 2026 dopo un periodo di crisi certificato dall’assenza di successi dal blitz di Firenze del 14 dicembre scorso.

Le probabili formazioni di Cremonese-Verona

La Cremonese, che dovrà rinunciare allo squalificato Pezzella e all’infortunato Sarmiento, si schiererà con il consueto 3-5-2. Davanti ad Audero spazio al trio Terracciano-Baschirotto-Bianchetti, mentre sulle corsie agiranno Barbieri a destra e, con ogni probabilità, Floriani a sinistra, in virtù proprio dell’assenza di Pezzella. In mezzo al campo duello caldo tra Vandeputte e Grassi per una maglia (al momento vantaggio per il primo), con Payero e Bondo ad affiancarlo. In avanti, Bonazzoli e Vardy saranno le punte di diamante pronte a sfruttare ogni pallone giocabile.

Per l’Hellas Verona, che arriva da un solo punto nelle ultime cinque e numerose assenze, Zanetti sembra orientato a confermare il 3-5-2: Montipò tra i pali, davanti a lui Slotsager, Nelsson e Valentini a comporre la retroguardia; Niasse e Bradaric sulle corsie laterali, con Gagliardini in leggero vantaggio su Al-Musrati e Giovane su Sarr per una maglia in mezzo, insieme a Serdar e Bernede.

Davanti, Gift Orban è pronto a guidare l’attacco, affiancato proprio da Giovane, interessante promessa del calcio brasiliano. Akpa Akpro, Suslov e Nunez restano indisponibili o squalificati.

Quote: Cremonese favorita di misura secondo i bookmaker

Sarà una sfida aperta e dalle mille sfumature, ma secondo i principali bookmaker la bilancia pende leggermente dalla parte dei grigiorossi.

Bet365 quota la vittoria interna della Cremonese a 2.62, mentre il pareggio è offerto a 2.90: una quota che riflette appieno l’equilibrio del match. Più alta la quota per l’eventuale colpaccio in trasferta degli scaligeri: il successo del Verona si gioca infatti a 3.10 su Bet365.

I numeri di Bonazzoli e Vardy per la Cremonese, Giovane e Orban per l’Hellas

Per la Cremonese la stagione di Federico Bonazzoli si sta rivelando concreta e preziosa.

L’attaccante bresciano, classe 1997, in 17 apparizioni (14 da titolare) ha già messo a segno 5 reti e confezionato 1 assist, risultando determinante con 11 tiri nello specchio su 24 tentativi totali e una media voto di 6.92. Impressionante anche il contributo in fase di sacrificio, con 32 falli subiti, 4 intercetti e 52 duelli vinti su 100.

Al suo fianco continua a stupire la longevità di Jamie Vardy, approdato a Cremona come chioccia e stimolo per tutto il gruppo: 5 centri e 1 assist in appena 16 gare (14 da titolare), grande freddezza sotto porta (8 tiri nello specchio su 10) e un contributo anche in manovra, testimoniato da ben 10 passaggi chiave su 185 totali. Il centravanti inglese, alla soglia dei 38 anni, si dimostra ancora una spina nel fianco per qualsiasi difesa con 54 duelli vinti su 132 e 2 dribbling riusciti su 5.

Dall’altra parte spicca la fisicità e la freschezza di Giovane, giovane brasiliano reduce da una prima parte di stagione esaltante: 20 gare, 3 gol e addirittura 4 assist, numeri che testimoniano un feeling spiccato con la porta e i compagni. La sua versatilità si nota nei 23 tiri in porta su 33 totali, ma ancor di più nella partecipazione al gioco offensivo degli scaligeri, come ribadiscono i 26 passaggi chiave e la propensione al dribbling (29 riusciti su 66 tentati).

Attenzione anche al talento di Gift Orban, attaccante nigeriano che, con 6 reti in 17 apparizioni (13 da titolare), è il terminale offensivo più prolifico della squadra gialloblù: oltre al vizio del gol, vanta anche 2 penalty trasformati e 12 dribbling riusciti su 22.

Sul piano dei duelli aerei e della presenza fisica, i suoi 45 duelli vinti su 121 segnalano una crescita ancora in atto, ma è la sua vivacità sotto porta (20 conclusioni nello specchio su 44 tiri) a renderlo temibile per le difese avversarie.