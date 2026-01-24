Londra torna a vestirsi a festa con una sfida dal sapore speciale: domenica 25 gennaio, alle 15:00, il Selhurst Park sarà teatro di Crystal Palace contro Chelsea per la 23ª giornata della Premier League 2025/26. I padroni di casa delle Eagles cercano punti pesanti per la classifica davanti ai propri tifosi, mentre i Blues puntano ad alimentare la loro rincorsa verso le zone nobili della graduatoria, armati di una rosa giovane e di talento. La partita, come ogni incrocio londinese, si preannuncia intensa e tattica: da un lato la solidità delle aquile, dall’altro la voglia di riscatto e il tasso tecnico dei ragazzi di Stamford Bridge.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Chelsea

Tanti volti noti e diversi giovani in rampa di lancio nelle probabili scelte dei due allenatori. Crystal Palace dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1: davanti a Dean Henderson agiranno Richards, Lacroix e Lerma nella linea difensiva. A centrocampo la cerniera affidata a Devenny, Wharton, Hughes e Mitchell, mentre sulle trequarti spazio alla qualità e alla velocità di Brennan Johnson e Yeremy Pino, pronti a innescare la fisicità di Jean-Philippe Mateta.

Il Chelsea risponde con il 4-2-3-1, un modulo che sprizza duttilità e aggressività offensiva. In porta spazio a Robert Sanchez, coperto da James, Chalobah, Acheampong e Cucurella sulla linea difensiva.

In mediana Caicedo e Enzo Fernandez, cerniera di costruzione e recupero. Sulla trequarti agiranno Pedro Neto, Palmer e la freccia argentina Garnacho, a supporto dell’attaccante Joao Pedro.

Quote: Blues favoriti a Selhurst Park secondo i bookmaker

L’inerzia delle quote pende dalla parte dei Blues, chiamati a confermare sulla carta il favore dei pronostici anche in trasferta.

William Hill quota il successo interno del Crystal Palace a 3.40, il pari a 3.50, mentre la vittoria del Chelsea si attesta a 2.00. Quote che trovano riscontro anche su Bet365: Eagles a 3.50, segno X a 3.80 e affermazione esterna dei ragazzi di Stamford Bridge ancora a 2.00. Un valore che rispecchia tanto la profondità della rosa del Chelsea quanto una certa incertezza sulle armi offensive a disposizione dei padroni di casa.

Le statistiche dei protagonisti: Mateta, Johnson e Yeremy Pino per le Eagles, Joao Pedro e Pedro Neto tra i Blues

I riflettori del Selhurst saranno puntati sugli uomini chiave, a partire da Jean-Philippe Mateta, terminale offensivo principe del Palace.

Mateta non si limita al classico lavoro d’area: con 8 reti realizzate in 22 presenze stagionali, tutte da titolare, e ben 3 gol su rigore, il francese conferma di essere l’ariete a cui affidarsi nei momenti caldi. Con 45 conclusioni totali, di cui oltre la metà indirizzate verso la porta, Mateta abbina quantità e pericolosità, facendo valere la sua stazza in 236 duelli ingaggiati (con 87 vinti) e ben 14 dribbling riusciti sui 29 tentativi.

Brennan Johnson, dopo il passaggio dal Tottenham, è una delle sorprese della stagione per i padroni di casa, anche se i numeri promettono ancora margini di crescita. In Premier League 2025, con la maglia delle Eagles, ha messo insieme 3 presenze da titolare, senza trovare la via del gol ma facendo sentire la sua presenza in fase di spinta, con 4 tiri nel complesso e 2 dribbling riusciti.

Notevole anche la propensione al sacrificio nei duelli (21 totali, 6 vinti), ma servirà una prestazione più concreta davanti ai propri tifosi.

Occhio pure a Yeremy Pino, ventitreenne spagnolo e stantuffo della fascia: 20 apparizioni in stagione, 2 gol, 1 assist ed una valutazione media che si attesta vicina a 7. Pino cresce costantemente per leadership e presenza in campo: dei 186 duelli ingaggiati, ne ha portati a casa 77 e nei 32 dribbling tentati ha superato l’uomo in 14 occasioni, diventando una delle valvole di sfogo fondamentali per la manovra offensiva delle aquile.

Sul fronte Blues, Alejandro Garnacho mette sul piatto freschezza, imprevedibilità e capacità di saltare l’uomo: in 14 presenze, l’attaccante argentino ha timbrato il cartellino una volta e confezionato 3 assist per i compagni, con 16 passaggi chiave totali e 10 dribbling portati a buon fine.

Numeri che fanno intravedere potenzialità da protagonista, specie a supporto dell’attacco.

Ma il vero fulcro offensivo dei Blues nella stagione è Joao Pedro. Con 7 reti e 3 assist in 22 presenze stagionali, il brasiliano rappresenta il terminale più concreto del Chelsea: 25 conclusioni, 15 delle quali nello specchio, e una presenza costante nel cuore del gioco, testimoniata dai 21 passaggi chiave e 19 dribbling riusciti. Tosta anche la presenza fisica: 243 duelli affrontati, 111 vinti, e in più la capacità di guadagnare calci piazzati con 34 falli subiti.

Lo stesso discorso vale per Pedro Neto, fiore all’occhiello della batteria offensiva di Stamford Bridge: per il centrocampista portoghese, stagione in crescendo con 5 centri, 3 assist e 36 passaggi chiave in 22 presenze.

Neto abbina fantasia e duttilità nel saltare l’uomo (30 dribbling riusciti su 64) e una presenza costante nella manovra tutta rapidità e pressing che il Chelsea cercherà di imporre anche a South London.