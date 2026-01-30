Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Champions League ha regalato alla Juventus un abbinamento affascinante e carico di significati: di fronte ai bianconeri ci sarà il Galatasaray, una sfida dal sapore europeo ma anche profondamente intrecciata con le recenti vicende di mercato. Tra i protagonisti più attesi del doppio confronto spicca senza dubbio Victor Osimhen, oggi punta di diamante del club turco e domani avversario numero uno della difesa juventina. Un nome che a Torino conoscono bene, non solo per le sue imprese in campo, ma soprattutto per ciò che avrebbe potuto rappresentare fino a pochi mesi fa.

Da sogno di mercato a pericolo pubblico numero uno

Victor Osimhen è stato uno dei grandi obiettivi mancati della Juventus nell’ultima estate. Il centravanti nigeriano era infatti considerato il pallino dell’allora direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che prima di essere sollevato dall’incarico aveva seriamente provato a imbastire una trattativa per portarlo a Torino. Un’operazione estremamente complessa, quasi proibitiva, considerata la necessità di convincere il Napoli e Aurelio De Laurentiis a cedere un bomber di quel livello a una rivale diretta nella corsa ai vertici del campionato. Eppure, nonostante le difficoltà evidenti, l’ottimo rapporto personale e professionale tra Giuntoli e Osimhen aveva alimentato la speranza che l’affare potesse trovare uno spiraglio, magari attraverso una formula creativa o una lunga trattativa.

La svolta dirigenziale e le scelte diverse della Juve

Quel progetto, però, si è improvvisamente interrotto. La rimozione di Cristiano Giuntoli dal suo incarico ha di fatto stroncato sul nascere ogni possibile sviluppo della trattativa per Osimhen. Con l’arrivo di Comolli nel ruolo di amministratore delegato, la Juventus ha cambiato strategia e orientato le proprie attenzioni su altri profili per l’attacco. In estate, infatti, il club bianconero ha deciso di puntare su alternative come Jonathan David e Openda, lasciando definitivamente cadere la pista che portava al bomber nigeriano. Ora, il destino ha voluto che Osimhen torni a incrociare la strada della Juventus non con la maglia bianconera addosso, ma da avversario temibile in Champions League.