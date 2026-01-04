Le prestazioni negative di Jonathan David e Lois Openda starebbero facendo sorgere dei dubbi legittimi alla Juventus, dove l'amministratore delegato Damien Comolli e il neo direttore sportivo Marco Ottolini, potrebbero scegliere di cambiare radicalmente strategia in questo mercato di gennaio, puntando un attaccante anziché un centrocampista.

Juventus, le prestazioni negative di Openda e David possono riaprire la pista per l'attaccante a gennaio: occhi su Lucca

Schira, sul proprio canale Youtube, ha quindi detto: "La Juve ha dimostrato ancora una volta di avere delle mancanze davanti.

Perché poi Openda si è mangiato un gol clamoroso nel finale col Lecce e perché David ha giocato da quattro in pagella e ha tirato un rigore che neanche all'Oratorio si vedrebbe. Alla Juve questi errori sono costati due punti pesanti e quindi è chiaro che ai bianconeri serva una punta. Vlahovic torna a marzo, nelle migliore delle ipotesi se non in aprile e comunque parliamo di un mezzo separato in casa, perché non sta rinnovando e puoi andare via a zero. Quindi la Juve potrebbe pensare a un centravanti e su Lucca, ad esempio, qualche sondaggio era stato fatto col suo agente Beppe Riso nei giorni scorsi. Tra l'altro Lucca è stato lanciato da Spalletti in nazionale, che lo chiamò per la prima volta in azzurro, quindi può essere una strada da seguire, soprattutto perché la Juve a differenza di altre squadre non sarebbe una diretta competitor del Napoli in questo momento".

Ancora Schira sulla Juventus: "Alla formazione bianconera serve anche un terzino destro se esce ovviamente Joao Mario e un centrocampista. Attenzione poi alle vicende Miretti e McKennie, perché il primo ha delle richieste, mentre il secondo non sta rinnovando, però è sempre uno dei migliori. A questo punto la Juve cosa deve fare? Rompe il salvadanaio, fa uno sforzo, accontenta McKennie e il suo entourage blindandolo oppure lo accompagna all'addio a zero? Perché comunque questo McKennie in Serie A non solo non è vecchio, parliamo pur sempre di un calciatore di 27 anni, ma resta comunque un giocatore che fa sempre prestazioni da sei e mezzo, sette. E' un calciatore affidabile, di rendimento, gioca in più ruoli, fa cinque o sei gol a campionato, quindi alla Continassa devono valutare bene il da farsi col centrocampista texano".

Juventus, Lucca costa caro

In merito alle parole di Schira, la Juventus potrebbe quindi puntare Lucca per il mercato di gennaio, con la consapevolezza che la trattativa non sarà semplice da concludere. Il calciatore infatti è sbarcato a Napoli appena 6 mesi fa per 26 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Un esborso dal quale difficilmente il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe muoversi in caso di cessione.