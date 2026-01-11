Ore 14: 00 - Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Milan

Fiorentina - Milan le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongračić, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Guðmundsson.

In panchina: Christensen, Lezzerini; Fortini, Koaudio, Košpo, Ranieri; Brescianini, Fazzini, Nicolussi Caviglia, Sohm, Solomon; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupiñan; Pulisic, Füllkrug.

In panchina: Torriani; Athekame, Bartesaghi, Duțu, Odogu; Fofana, Modrić, Rabiot; Leão, Nkunku. Allenatore: Allegri.

La Fiorentina ospita il Milan allo Stadio Artemio Franchi per la 20ª giornata di Serie A in una sfida dal sapore intenso e importante per la classifica. I rossoneri vogliono consolidare la propria posizione tra le prime e restare attaccati al vertice in un campionato dove l’Inter guida con vantaggio, mentre i viola, pur tra alti e bassi, cercano continuità e punti nel tentativo di allontanarsi dalla zona calda.

Fiorentina e Milan scenderanno in campo alle ore 15 di domenica 11 gennaio.

La Fiorentina arriva da un buon periodo recente: un pareggio di misura contro la Lazio in trasferta e una vittoria netta con la Cremonese hanno dato fiducia alla squadra di Vanoli, che alterna buon gioco a momenti di difficoltà, ma resta un avversario sempre temibile soprattutto tra le mura amiche. Il Franchi, terreno tradizionalmente difficile per le grandi, rappresenta un banco di prova importante per la squadra di Vanoli, che spera di mettere in difficoltà i rossoneri proprio grazie alla compattezza e all’intensità di gioco.

Tatticamente i viola dovrebbero partire con un 4-1-4-1 che garantisce solidità in mezzo al campo e libertà creativa ai giocatori offensivi.

De Gea sarà ancora una volta il garante tra i pali, protetto da una linea difensiva con Dodò, Comuzzo, Pongracic e Gosens. Sulla mediana il regista basso sarà Fagioli, mentre davanti spazio a Ndour, Mandragora, Parisi e Gudmundsson a supporto del terminale offensivo Kean, pronto a riprendere la maglia da titolare dopo alcune panchine consecutive.

Il Milan arriva a Firenze con il chiaro obiettivo di non perdere ulteriore terreno dalla vetta, dopo il pareggio con il Genoa maturato nel finale e mantenuto grazie al rigore sbagliato da Stanciu: la corsa continua delle prime della classe.

Il Milan, dopo l’uno a uno tra le mura amiche, vorrebbe tornare a trovare i tre punti in trasferta.

Secondo le ultime indiscrezioni sulle probabili formazioni, Allegri potrebbe confermare il consueto 3-5-2 con Maignan tra i pali e una linea a tre difensiva composta da De Winter, Gabbia e Pavlovic, sostenuta dalla presenza a centrocampo di Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot e Bartesaghi. Ballottaggio tra Modric e Ricci che dovrebbe favorire il numero 4 rossonero, anche per una gestione delle energie. Il reparto offensivo potrebbe vedere la coppia Pulisic–Leao. Assente per squalifica Tomori, per infortunio non sarà del match Gimenez, mentre partirà dalla panchina il recuperato Nkunku, pronto a tornare a disposizione a gara in corso.

In termini di statistiche, il Milan ha una lunga tradizione di successi contro la Fiorentina: su oltre 170 incontri di Serie A i rossoneri hanno vinto 79 volte, segnando il maggior numero di gol contro i viola nella loro storia nel massimo campionato. La chiave tattica di Fiorentina-Milan riguarda soprattutto il duello in mezzo al campo. Il blocco viola cercherà di rompere il ritmo con intensità e possesso ragionato, mentre il Milan dovrà gestire il pallone con ordine, evitare cali di concentrazione e sfruttare le ripartenze. La presenza di Modric nel cuore del gioco rossonero, unita alla mobilità di Pulisic, può risultare decisiva nei momenti chiave della gara.

La direzione di gara è stata affidata a Massa, arbitro della sezione di Imperia.

Completano la squadra arbitrale gli assistenti Meli e Costanzo, il quarto uomo Rapuano. Al VAR opereranno Maresca e Chiffi.

Fiorentina: l'elenco dei giocatori di Paolo Vanoli per affrontare il Milan

Portieri: De Gea, Christensen, Lezzerini

Difensori: Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Ranieri, Marì, Kouadio, Parisi, Fortini

Centrocampisti: Fagioli, Mandragora, Sohm, Nicolussi Caviglia, Brescianini, Ndour, Fazzini

Attaccanti: Solomon, Gudmundsson, Kean, Piccoli, Kouamè

Milan: i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita al Franchi

Portieri: Maignan, Pittarella, Terracciano

Difensori: De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Dutu, Athekame, Estupinan

Centrocampisti: Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi, Ricci, Modric, Loftus-Cheek

Attaccanti: Pulisic, Fullkrug, Leao, Nkunku