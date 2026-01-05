Il Paris Saint‑Germain ha vinto il derby di Parigi, superando il Paris FC per 2‑1 al Parco dei Principi. Si è trattato del primo confronto ufficiale tra le due squadre dal 17 dicembre 1978.

La partita si è sbloccata verso la fine del primo tempo, quando Doué ha sfruttato un errore avversario per portare in vantaggio il PSG. All’inizio della ripresa, Geubbels ha pareggiato su rigore, ma pochi minuti dopo Dembélé ha riportato in vantaggio i padroni di casa con un tiro di sinistro deviato, che si è rivelato decisivo. Grazie a questo successo, la squadra allenata da Luis Enrique si è portata a un solo punto dal Lens, che guida la classifica.

Un derby atteso da quasi mezzo secolo

L'incontro ha rappresentato la prima stracittadina ufficiale tra PSG e Paris FC dopo 47 anni. L’ultimo precedente risaliva al 17 dicembre 1978, sempre al Parco dei Principi, e si era concluso con un pareggio per 1‑1. I due stadi distano solo 44 metri, rendendo questo derby uno dei più ravvicinati al mondo, spesso definito “la stracittadina dei super ricchi”.

Il contesto e le conseguenze

Il Paris FC, promosso in Ligue 1 nella scorsa estate, ha confermato le difficoltà incontrate in campionato, non ottenendo vittorie da sei partite. Il PSG, invece, ha dimostrato la propria superiorità, pur mostrando qualche difficoltà nel secondo tempo, e ha consolidato la sua posizione alle spalle del Lens.

Il PSG ha mantenuto il controllo del gioco per gran parte dell’incontro, dominando il primo tempo e reagendo prontamente al pareggio subito. La rete decisiva di Dembélé è arrivata subito dopo il rigore trasformato da Geubbels, evidenziando la capacità di reazione della squadra di Luis Enrique.