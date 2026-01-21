La Juventus sembra pronta a cambiare rotta in maniera decisa sul mercato di gennaio. Dopo settimane di contatti e tentativi non andati a buon fine per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, la dirigenza bianconera starebbe ora virando con forza su Youssef En-Nesyri, attaccante di proprietà del Fenerbahce. Le ultime indiscrezioni di giornata raccontano di un interesse concreto e sempre più marcato per il centravanti marocchino, che potrebbe sbarcare a Torino con la formula del prestito e diritto di riscatto.

Identikit En-Nesyri: fisicità, gioco aereo e tecnica

Youssef En-Nesyri è un attaccante con un profilo definito e riconoscibile. Alto un metro e 88, il classe ’97 fa della stazza fisica e del colpo di testa le sue armi principali, qualità che lo rendono particolarmente pericoloso all’interno dell’area di rigore. Il marocchino, mancino naturale, non è però soltanto un finalizzatore d’area: nel corso della sua carriera ha dimostrato di possedere anche una discreta padronanza del pallone e una tecnica tutt’altro che trascurabile, elementi che gli consentono di partecipare alla manovra e di dialogare con i compagni. Proprio questa combinazione di forza fisica e abilità tecniche rappresenta uno dei motivi per cui la Juventus lo considera un profilo funzionale, soprattutto in un contesto tattico che necessita di un punto di riferimento offensivo capace di far salire la squadra e di concretizzare il lavoro sugli esterni.

Gol e incostanza: luci e ombre della carriera

Se l’identikit fisico-tattico convince, il discorso cambia quando si analizza il rendimento nel tempo. La carriera di En-Nesyri è stata caratterizzata da alti molto significativi e da fasi decisamente meno brillanti. Emblematico è il confronto tra stagioni diverse: nel 2024/25, con la maglia del Fenerbahce, il centravanti marocchino ha vissuto uno dei momenti migliori della sua carriera, mettendo a segno 20 gol in 34 partite complessive, numeri che ne hanno rilanciato il valore e l’appeal sul mercato. Di contro, appena due anni prima, nella stagione 2022/23 con il Siviglia, il suo bottino si era fermato a 8 reti in 31 presenze, un rendimento giudicato insufficiente per un attaccante di primo piano. Un’altalena che evidenzia come la continuità non sia il suo punto di forza principale.