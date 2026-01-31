Il palcoscenico del Deutsche Bank Park si accende sabato 31 gennaio alle ore 15:30 per la ventesima giornata della Bundesliga. L’Eintracht Francoforte, tra le mura amiche, proverà a frenare la corsa del Bayer Leverkusen, protagonista di una stagione d’alta quota. In palio punti pesanti: per le "aquile" serve concretezza per restare agganciate alla zona Europa, mentre le "aspirine" cercano nuova linfa per continuare a sognare in grande. Motivazioni che promettono spettacolo in questa partita dal sapore continentale.

Le probabili formazioni: le scelte di Francoforte e Leverkusen

Sia Eintracht che Bayer Leverkusen si presentano con un 3-4-2-1 speculare, a testimonianza di due filosofie di gioco moderne e votate al controllo della metà campo. Per i padroni di casa: Kaua tra i pali; difesa fisica e giovane con Nnamdi Collins, Robin Koch e Aurele Amenda. Sulle corsie Kristensen e Brown, diga mediana affidata a Skhiri e Chaibi. In avanti, fantasia e pericolosità con Doan e Hugo Larsson dietro il terminale offensivo Kalimuendo-Muinga.

Il Bayer Leverkusen schiera Blaswich in porta; in difesa Quansah, Andrich e Tape-Kobrissa. Sulle fasce Vazquez e Grimaldo, mentre al centro Garcia e Maza dettano i ritmi. La qualità sugli esterni è rappresentata da Hofmann e Poku, con Schick riferimento avanzato per scardinare la difesa avversaria.

Quote: le "aspirine" partono in vantaggio nei pronostici

Il termometro dei bookmaker surriscalda le chance del Bayer Leverkusen: William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.88, il pareggio a 3.50 e il successo delle aspirine a 2.20. Su linea analoga Bet365: il segno 1 (Eintracht) sale a 3.00, la X a 3.80, mentre l’eventuale successo esterno del Leverkusen si conferma a 2.20.

Il leggero vantaggio assegnato agli ospiti riflette la maggiore continuità mostrata dalla squadra di Leverkusen nell’ultimo periodo, ma lascia spazio a qualche sorpresa, con l’Eintracht pronto a sfruttare il fattore campo per scompigliare i piani.

Tutti i riflettori sui protagonisti annunciati

Nelle file dell’Eintracht, il giapponese Ritsu Doan emerge come motore tecnico: 19 presenze tutte da titolare, con 4 reti e 5 assist, certificano la sua centralità nel gioco delle aquile.

Il suo apporto in fase offensiva – 20 tiri totali, metà nello specchio, e ben 27 passaggi chiave – si combina con una spiccata sensibilità tattica anche in fase di non possesso, come raccontano i 33 tackle e 13 intercetti. L’abilità nel dribbling (23 riusciti su 52 tentativi) e la partecipazione attiva ai duelli (97 vinti su 214) confermano l’impatto costante sulla manovra.

Accanto a lui, Hugo Larsson, il giovane svedese, si è ritagliato uno spazio crescente a centrocampo: 12 presenze, 1 gol e 2 assist, con un possesso palla ordinato e quasi 400 passaggi tentati. Nel traffico della mediana sarà chiamato a dare solidità, piazzando già 8 tackle e risultando prezioso nelle letture (10 intercetti).

Davanti, l’occasione se la gioca Kalimuendo-Muinga, attaccante francese con solo 4 presenze ma già 2 gol e un assist, mostrando notevoli doti di opportunismo (5 conclusioni nello specchio su 6 totali) e una spiccata capacità di saltare l’uomo (8 dribbling riusciti su 10 tentativi). Il dato dei duelli, con 19 vinti su 51, racconta anche di un giocatore pronto a battagliare contro la fisicità dei difensori avversari.

Nel Bayer Leverkusen, fari puntati su Jonas Hofmann, leader silenzioso a centrocampo: in 15 partite (9 da titolare), il tedesco ha contribuito con 2 reti e 1 assist, a cui si aggiungono 11 passaggi chiave ed un rigore procurato. A questa esperienza si aggiunge la freschezza di Ernest Poku: 16 partite, 4 reti e 2 assist per il giovane attaccante olandese, rapidissimo nel puntare l’uomo (15 dribbling riusciti su 38) e sempre attento nelle trame aeree (18 key passes su 346 passaggi tentati).

Sul fronte offensivo, il pericolo per l’Eintracht arriva soprattutto da Patrik Schick: il ceco, terminale delle aspirine, ha già timbrato 6 volte in 14 presenze (13 da titolare), con 2 assist e una media di poco inferiore a un gol ogni due gare, puntellata da 2 realizzazioni dal dischetto. I suoi 51 duelli vinti su 97 e la percentuale di tiri nello specchio (11 su 22) testimoniano la concretezza sotto porta.