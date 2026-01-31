Tre punti in palio e momenti di verità in Liga: il Barcellona fa tappa all’Estadio Manuel Martínez Valero, casa dell’Elche, per il 22° turno del campionato spagnolo. La sfida si giocherà sabato 31 gennaio alle ore 21:00, portando i blaugrana — reduci da una stagione di alti e bassi — a misurarsi con una squadra di Elche che sogna l’impresa davanti al proprio pubblico. Perché la partita catalizza l’interesse degli appassionati? Il Barcellona parte con i favori del pronostico e una rosa colma di talento, ma i padroni di casa proveranno a scompigliare i piani delle grandi in una delle serate più attese dell’inverno calcistico spagnolo.

Le probabili formazioni di Elche-Barcellona

L’Elche di casa si affiderà a un solido 4-5-1: tra i pali Inaki Pena, protetto da una linea difensiva composta da Adria Pedrosa, David Affengruber, Leo Petrot e German Valera. A centrocampo, densità e fisicità grazie alla presenza di Grady Diangana, Marc Aguado, Federico Redondo, Martim Neto e Yago Santiago. Toccherà ad Álvaro Rodríguez reggere il peso dell’attacco, unico terminale offensivo e riferimento per le ripartenze dei biancoverdi.

Risponde il Barcellona con il classico 4-2-3-1, sistema che offre libertà ai funamboli davanti: Joan Garcia tra i pali, difesa con Eric Garcia e il giovane Pau Cubarsi centrali, affiancati da Gerard Martin e Joao Cancelo sulle fasce.

In mediana, geometrie e copertura affidate a Frenkie de Jong e Marc Casado, mentre sulla trequarti si accende il talento: Lamine Yamal e Raphinha sugli esterni, Dani Olmo come raccordo centrale. Davanti, il cecchino polacco Robert Lewandowski pronta a sfruttare ogni occasione utile.

Quote: Barcellona nettamente favorito per bookmakers

La partita si profila a senso unico secondo gli operatori di scommesse: William Hill quota la vittoria dell’Elche in casa a 7.00, il pareggio a 5.50 mentre il successo esterno del Barcellona scende a 1.33.

Linea molto simile quella proposta da Bet365, che alza leggermente la quota sul colpo dei padroni di casa a 7.50, pareggio a 5.75 e conferma i blaugrana favoriti sempre a 1.33. Il “2” quindi appare l’esito atteso, ma la storia del calcio insegna a non dare mai nulla per scontato.

Statistiche e numeri dai protagonisti

Guardando dentro le pieghe delle statistiche individuali, emergono storie di giovani e di veterani.

Nel reparto offensivo dell’Elche spicca Álvaro Rodríguez, attaccante generoso classe 2004, autore finora di 4 reti e 4 assist in 18 presenze, con oltre 1000 minuti nelle gambe e una notevole incidenza nella manovra: sono 19 i passaggi chiave prodotti, a testimonianza della sua capacità di tenere vivo il gioco d’attacco. Duro nei duelli, ne ha vinti ben 116 su 228, dato che racconta tenacia nel corpo a corpo e spirito di sacrificio. Accanto a lui, Martim Neto fornisce quantità e qualità dalla mediana: in 17 apparizioni ha messo a referto 2 gol e 4 assist, con 448 passaggi completati e una buona dose di dinamismo nei 17 dribbling riusciti su 26 tentati.

Grady Diangana, invece, ha trovato il gol solo in un’occasione in 11 presenze con Elche, ma resta elemento laborioso: 470 minuti in campo, 2 tiri in totale e ben 15 dribbling tentati (4 riusciti), spesso usato da subentrante e arma tattica dalla panchina.

Sul fronte blaugrana, la promessa che più sta facendo parlare di sé è Lamine Yamal: 17 presenze e 16 da titolare per il fantasista classe 2007, abile a mettere insieme 8 gol e altrettanti assist in appena 1430 minuti. Straripante nell’uno contro uno, ha tentato la bellezza di 168 dribbling con 94 andati a buon fine, risultando di gran lunga uno dei giocatori più elettrici del torneo. Imponente anche la capacità di creare occasioni: 45 passaggi chiave e 35 falli subiti, per una valutazione media di 7.89 che racconta prestazioni di costante alto livello.

Vicino a lui, l’usato sicuro è Robert Lewandowski: il polacco, pur impiegato solo otto volte da titolare, ha già messo a segno 9 gol in 16 apparizioni (con 21 tiri nello specchio su 30 totali), mantenendo una spietata media realizzativa. Nella batteria di trequartisti, attenzione anche a Raphinha che con 8 reti e 3 assist in 13 partite dimostra di sapersi accendere al momento giusto.