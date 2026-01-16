Lunedì 19 gennaio, lo stadio Manuel Martínez Valero di Elche accende i riflettori sul posticipo della ventesima giornata di Liga tra i padroni di casa dell’Elche e il Siviglia. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00, in una sfida che può indirizzare le ambizioni delle due squadre a metà percorso della stagione spagnola. Da una parte i valenciani vogliono far valere il fattore campo e la quota favorita dei bookmaker, dall’altra la squadra andalusa cerca punti per rilanciare la propria corsa europea.

Le probabili formazioni: nuove geometrie e duelli offensivi

L’Elche si presenta con il consueto 5-3-2 che garantisce compattezza e profondità. Tra i pali Iñaki Peña, davanti una linea difensiva a cinque composta da Alvaro Nunez, Víctor Chust, David Affengruber, Leo Petrot e Germán Valera. In mediana agiscono Martim Neto, Marc Aguado e Aleix Febas, mentre davanti la coppia offensiva sarà formata da Álvaro Rodríguez e Grady Diangana, attesi protagonisti nelle ripartenze.

Il Siviglia di mister Flores risponde con il 3-4-1-2: Odisseas Vlachodimos in porta, retroguardia composta da José Ángel Carmona, Nemanja Gudelj e Kike Salas. Sulle corsie Juanlu Sánchez e Martínez Gauna, in mezzo Lucien Agoumé e Batista Mendy.

Dietro le punte, Djibril Sow agirà da trequartista a supporto di Alexis Sánchez e Isaac Romero, chiamati a pungere nell’area avversaria.

Quote: Elche leggermente avanti nei pronostici

I principali bookmaker vedono l’Elche leggermente favorito tra le mura amiche, ma prevedono una gara aperta. William Hill quota la vittoria interna a 2.25, il pareggio a 3.25 e il successo del Siviglia a 3.10.

Anche Bet365 si allinea: quota 2.25 per il successo dei padroni di casa, 3.30 per il pari e 3.25 per la vittoria degli andalusi. Un equilibrio sottile che riflette le ambizioni e la difficoltà di lettura della sfida, dove il dettaglio potrebbe fare la differenza sotto porta.

Focus giocatori: punte giovani e vecchi leoni in campo

Nell’Elche i fari sono puntati su Álvaro Rodríguez e Grady Diangana, che stanno vivendo momenti diversi ma interessanti per i biancoverdi.

Rodríguez, 21 anni e già con una buona esperienza in Liga, è una delle note più liete: nelle prime 16 presenze stagionali, di cui 10 da titolare, ha segnato 3 gol e confezionato ben 4 assist. Il suo dinamismo sotto porta, 29 tiri totali di cui 11 nello specchio e ben 20 dribbling riusciti su 35 tentativi, lo rendono un terminale prezioso e imprevedibile. Ma il suo contributo non si limita all’attacco: 17 passaggi chiave, 23 falli subiti e 92 duelli vinti su 183 certificano la sua presenza costante nella manovra.

Al suo fianco Grady Diangana, classe 1998, cerca continuità dopo aver raccolto 9 presenze stagionali (5 dall’inizio), con un gol già all’attivo, l’unico tiro finito in rete. Nonostante il minutaggio limitato (332’), Diangana offre vivacità e soluzioni soprattutto nell’uno contro uno (3 dribbling riusciti su 11) e nell’apporto in fase di pressing.

Sul fronte Siviglia, l’esperienza del trentottenne Alexis Sánchez sarà determinante per dare profondità e inventiva in attacco. L’attaccante cileno, con 14 partite e 2 reti, pesca spesso il passaggio decisivo (14 chiavi su 247 appoggi) e già può vantare un assist in stagione, oltre a una presenza costante nei duelli e 16 falli subiti. In maglia andalusa, occhi puntati anche su Isaac Romero: nei suoi 14 gettoni stagionali (10 da titolare) si segnalano 3 gol, 20 tiri totali (9 in porta) e una capacità di conquista di palloni che lo rende pericoloso. Il giovane attaccante ha già strappato 12 falli, ha portato quantità (8 tackles) e qualità in fase di creazione, pur non essendo sempre freddo sotto porta (ha fallito un rigore).
