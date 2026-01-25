Sembrava tutto pronto per la fumata bianca, ma il calciomercato è spesso terreno di improvvisi colpi di scena. Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa che avrebbe dovuto portare Youssef En-Nesyri alla Juventus sarebbe entrata in una nuova fase di stallo proprio quando appariva ormai definita. Il centravanti marocchino, individuato come rinforzo ideale per il reparto offensivo bianconero, resta dunque in bilico, con uno scenario che si è fatto più complesso nelle ultime ore.

Accordo tra club trovato, ma il nodo è il giocatore

Da quanto filtra, il problema non riguarderebbe gli accordi tra Juventus e Fenerbahce.

I due club, infatti, avrebbero già trovato da tempo la quadra sulla base di un prestito oneroso da circa 6 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni per la prossima estate. Una formula ritenuta sostenibile dalla società bianconera e accettabile anche dal club turco, che aveva aperto alla cessione del bomber africano. La frenata, però, sarebbe arrivata direttamente dal calciatore: En-Nesyri avrebbe chiesto precise garanzie alla Juventus prima di dare il via libera definitivo al trasferimento. In particolare, il centravanti marocchino vorrebbe la certezza di essere un titolare nel progetto tecnico e, soprattutto, pretenderebbe garanzie concrete sul suo trasferimento a titolo definitivo a Torino, evitando il rischio di un ritorno alla base al termine della stagione.

Spunta il Siviglia: concorrenza e scenari aperti

A complicare ulteriormente il quadro si starebbe aggiungendo la concorrenza del Siviglia. Il club andaluso, dove En-Nesyri ha già vissuto diverse stagioni da protagonista, starebbe valutando seriamente la possibilità di riportarlo in Spagna negli ultimi giorni del mercato invernale. Un ritorno che garantirebbe al giocatore un ambiente già conosciuto e un ruolo centrale, fattori che potrebbero pesare nella sua decisione finale. La Juventus, dal canto suo, resta alla finestra: l’interesse per il centravanti marocchino non è mai venuto meno, ma senza un pieno allineamento sulle richieste del giocatore l’operazione rischia di restare bloccata. Le prossime ore saranno decisive per capire se i bianconeri riusciranno a sbloccare la situazione o se vireranno su alternative, come potrebbe essere quella last-minute di Kolo Muani.