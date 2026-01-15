Il nome di Youssef En-Nesyri entra, quasi in punta di piedi, nel mosaico del mercato della Juventus. Nessuna trattativa avviata, nessun affondo imminente, ma una proposta che testimonia come il club bianconero continui a essere un riferimento anche per operazioni di opportunità. Secondo quanto rivelato su X dal giornalista Mirko Di Natale, il centravanti marocchino del Fenerbahçe sarebbe stato proposto da alcuni intermediari anche alla Juventus nelle ultime settimane.

Il club turco, sempre secondo Di Natale, avrebbe aperto alla possibilità di cedere En-Nesyri in prestito, una formula che ha attirato l’attenzione di diversi club europei.

Al momento, però, la Juventus resta defilata: altri club sarebbero più avanti nella corsa al giocatore, mentre alla Continassa si preferisce valutare con calma ogni incastro prima di muoversi.

La posizione della Juventus e gli incastri di mercato

La Juventus, infatti, prenderebbe in considerazione il profilo di En-Nesyri solo a determinate condizioni. In particolare, l’eventuale arrivo del marocchino sarebbe legato a un’uscita nello stesso reparto offensivo. Senza una cessione, difficilmente i bianconeri andrebbero ad aggiungere un altro centravanti alla rosa di Luciano Spalletti. Una linea chiara, dettata dalla necessità di non appesantire l’organico e di mantenere equilibrio sia tecnico che economico.

Per questo motivo, l’ipotesi En-Nesyri resta sullo sfondo, come possibile occasione di fine mercato nel caso in cui si liberasse spazio e si presentassero condizioni favorevoli. In caso contrario, la Juventus continuerà a osservare senza accelerare.

Le caratteristiche tecniche di En-Nesyri

Dal punto di vista tecnico, En-Nesyri è un attaccante fisico, potente e molto forte nel gioco aereo. Alto e strutturato, è abile nei duelli e nel difendere palla, risultando particolarmente efficace sui cross e sulle palle inattive. Predilige il gioco verticale e la finalizzazione in area piuttosto che la manovra raffinata, ma garantisce grande generosità nel pressing e nel lavoro per la squadra. Un profilo che, in determinate partite, potrebbe offrire alla Juventus una soluzione diversa e più diretta in fase offensiva.