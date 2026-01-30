Venerdì 30 gennaio alle 21:00, l’RCDE Stadium di Cornella de Llobregat riaccende le proprie luci per un appuntamento chiave nella ventiduesima giornata della Liga 2025/26: l’Espanyol attende l'Alaves in una sera che potrebbe orientare le ambizioni di metà classifica di entrambe. I padroni di casa, vogliosi di affermarsi e consolidare una stagione finora concreta, si troveranno di fronte un Alaves determinato a sgambettare, appoggiandosi alla verve del proprio reparto offensivo. In palio non c’è solo il risultato, ma anche fiducia e spinta verso una seconda parte di stagione tutta da vivere.

Le probabili formazioni: Espanyol con 4-4-2 classico, Boyé cardine nell’Alaves

I padroni di casa si schiereranno con il tradizionale 4-4-2: tra i pali conferma per Marko Dmitrovic, protetto da una linea composta da Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera e Carlos Romero. In mezzo campo, spazio a Ramon Terrats e Gonzalez de, affiancati dalla regia più geometrica di Pol Lozano. Sulle corsie Jofre Carreras e sulla trequarti la coppia d’attacco Roberto Fernández e Pere Milla, due interpreti molto diversi pronti a scambiare il ruolo di riferimento e seconda punta.

L’Alaves risponde con modulo speculare. Sivera in porta, Tenaglia e Otto sugli esterni, Protesoni e Pacheco centrali. A centrocampo largo a Calebe, Antonio Blanco, Pablo Ibanez e Alena, chiamati a duellare nella zona nevralgica del campo.

In avanti, Toni Martínez e Lucas Boyé, la coppia incaricata di cercare fortune tra le maglie della retroguardia catalana.

Quote: Espanyol favorito, ma l’Alaves cerca il colpo

I bookmaker non hanno dubbi: il fattore campo e la solidità espressa dall’Espanyol nelle ultime settimane valgono i favori del pronostico. William Hill quota la vittoria interna a 1.95, il pareggio a 3.00 e il successo esterno dell’Alaves a 4.33.

Sulla stessa linea Bet365, che offre 1.95 per l’1, sempre 3.00 per la X e alza a 4.50 la quota per il blitz ospite. Dati che fotografano una sfida in equilibrio ma col leggero vento a favore dei padroni di casa: la corsa salvezza impone però a ciascuno di non lasciare nulla al caso.

Focus statistico: Fernández e Milla per l’Espanyol, Boyé e Martínez per l’Alaves

Roberto Fernández, 23 anni, punta centrale dei catalani, arriva all’appuntamento forte di 21 presenze stagionali, 4 reti e 2 assist all’attivo, frutto di una presenza costante dentro l’area e di grande predisposizione al sacrificio (78 duelli vinti su 210, 30 falli subiti).

Questa duttilità lo rende non solo pericoloso sottoporta (28 tiri di cui 15 nello specchio), ma fondamentale anche nella costruzione dell’azione, con 16 passaggi chiave in 1500 minuti in campionato.

Pere Milla rappresenta l’equilibrio tra corsa e gol: il centrocampista offensivo, spesso schierato come seconda punta o incursore, ha già lasciato il segno in 6 occasioni su 19 partite, mostrando anche inclinazione offensiva con 40 tiri (16 nello specchio) e garantendo corsa (1346’ in campo) e temperamento (25 tackle, 11 intercetti, 4 ammonizioni e un’espulsione rimediata).

In casa Alaves, fari puntati sull’argentino Lucas Boyé, autore anch’egli di 4 gol e 1 assist in 15 presenze (1083 minuti), spesso riferimento offensivo con 215 duelli – 79 vinti, 14 falli subiti e 31 commessi, segno di grande abnegazione e presenza in area avversaria.

Pur commettendo spesso fallo, sa rendersi imprevedibile grazie a 22 dribbling riusciti su 43 tentativi.

Toni Martínez, suo compagno di reparto, si distingue per efficacia nei duelli (127 su 258 vinti) e capacità di guardare la porta avversaria: per lui 4 gol e un assist, che raccontano una stagione solida e di sacrificio (34 tiri totali, 13 nello specchio, 19 falli subiti).

Statistiche che promettono scintille e raccontano la solidità potenziale di una sfida aperta, dove il ritmo e la fisicità degli attaccanti potrebbero giocare un ruolo decisivo nei 90 minuti dell’RCDE Stadium.